الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سوريا تتسلم شحنة جديدة من لقاحات صينية ضد كورونا

شحنة لقاح الصيني
شحنة لقاح الصيني لدى وصولها لمطار دمشق

وصلت اليوم الخميس دفعة جديدة من المساعدات الطبية الصينية إلى مطار دمشق الدولي تشمل لقاحات مضادة لفيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

 

وكانت أول شحنة مساعدات طبية لمكافحة الفيروس قد وصلت إلى سوريا في أبريل الماضي، وشملت معدات طبية خاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى 150 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لـ (كوفيد - 19).

 

وتأتي مساعدات اليوم عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى دمشق في 17 من الشهر الجاري، حيث أجرى مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد، والرئيس بشار الأسد.

 

وتم خلال اللقاء هذا التوافق على الانطلاق نحو مرحلة جديدة في تعزيز العلاقات السورية الصينية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي في كل المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

 

وأكد الرئيس الأسد أن "الصين دولة قوية ولها موقع كبير ومهم على الساحة الدولية، وأن سوريا تتطلع إلى توسيع مجالات التعاون معها على مختلف الأصعدة بالاستناد إلى حضورها القوي وسياساتها الأخلاقية والتي تخدم معظم دول وشعوب العالم".

 

وتوجه الرئيس السوري بالشكر للدعم الذي تقدمه الصين للشعب السوري في مختلف المجالات، والمواقف المهمة التي تتخذها في المحافل الدولية دعما لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وقرارها المستقل.

 

وتطرق الجانبان إلى مشاركة سوريا في مبادرة "حزام واحد طريق واحد" الصينية، حيث أكد وزير الخارجية الصيني اهتمام بلاده بمشاركة دمشق في هذه المبادرة، نظرا لموقعها ودورها الإقليمي الهام.

 

وأكد الوزير الصيني على "استمرار بلاده في دعم الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب ومواجهة الحصار و العقوبات اللاإنسانية المفروضة عليه، والوقوف ضد التدخل في الشؤون الداخلية للشعب السوري وكل ما يمس سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

 

ونقل الوزير الصيني للرئيس الأسد تهاني الرئيس شي جين بينغ بالفوز في الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن "نجاح هذا الاستحقاق يدل على انتصار الشعب وعزيمته الثابتة في مقاومة كل التحديات ومحاولات الهيمنة التي يتعرض لها".

مساعدات طبية صينية الصين سوريا مطار دمشق استيراد لقاحات ضد كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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