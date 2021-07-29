الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

اسكتش مسرحي ومعرض فوتوغرافي للشباب بطلعت حرب الثقافي

مركز طلعت حرب الثقافي
مركز طلعت حرب الثقافي

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية الاسكتش المسرحي مخالب  وذلك في السابعة مساء الجمعة 30 يوليو.

العرض بطولة مجموعة من شباب المركز وذوي الهمم، بهدف دمج ذوي الهمم في المجتمع، من خلال الأنشطة المختلفة بالمكتبة ومنها النشاط المسرحي، ويدور الإسكتش في اطار اجتماعي كوميدي غنائي حول المخدرات وخطورتها علي المجتمع

إلى جانب ذلك يقيم المركز معرض المواهب  للتصوير الفوتوغرافي وذلك ، في الخامسة مساء السبت 31يوليو معرض المواهب الشبابية في مجال للتصوير الفوتوغرافي .

يضم المعرض حوالي 25 لوحة من اعمال مجموعة من الشباب في اتجاهات التصوير المختلفة، وتاتي تاك الفعاليات في في اطار اهتمام قطاع الصندوق بالمواهب الشابة في مختلف المجالات الفنية والتشكيلية، وتنمية مواهبهم واكتشافهم، واقامة الفعاليات المختلفة لصقل مواهبهم المختلفة.

صندوق التنمية الثقافية 

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة .

اسكتش مسرحي معرض فوتوغرافي مركز طلعت حرب الثقافي 25لوحة صندوق التنمية الثقافية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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