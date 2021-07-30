جمال شيحة: مبادرة «100 مليون صحة» جعلت مصر خالية من فيروس سي (فيديو)

قال الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، والحاصل على لقب Hepatitis Elimination Champion 2021، وتسميته "بطل 2021"، إن مبادرة "100 مليون صحة" أنهت وباء فيروس سي في مصر، مشيرا إلى أنه كان من الممكن ان يتم القضاء على الفيروس خلال 5 أو 6 سنوات لكن المبادرة قضت عليه خلال عام واحد فقط وهذا يعد أشبه بالحلم فلم يحدث فى تاريخ الطب شيء كهذا.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، إلى أنه دشن مشروع 100 قرية خالية من الفيروسات الكبدية منتصف عام 2018 ، ليتم علاج ما يقرب من نصف مليون مصري فى تلك القرى مشيرا إلى أنه بدأ فى علاج فيروس سى من آخر عام 2006 لكن نسبة نجاحة فى ذلك الوقت 50%،؜ وفي عام 2013 ظهرت أدوية فعالة للقضاء على فيروس سى بنسبة فاقت 95%، مضيفا أن مراكز العلاج أصدرت تقارير بانخفاض شديد فى التردد عليها حيث لم يعد هناك مصابين بالفيروس .

وأكد "شيحة" أن مصر الآن خالية تماما من فيروس سى حيث انه تم القضاء عليه نهائيا فيما عدا حالات متناثرة على مستوى الجمهورية،فكان المصابين سابقا ما يقرب من 5 ملايين، مشيرا الى ان منظمة الصحة العالمية وضعت عام 2030 للتخلص من فيروس سي. لكن مصر استطاعت القضاء على فيروس سى قبل 2020 ، وهذا إنجاز يحسب لمصر مؤكدا ان مصر دولة رائدة إفريقيا في القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي.