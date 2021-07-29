المؤلف نادر صلاح الدين يزور أبطال «معالى ماما» فى موقع التصوير

حرص المؤلف نادر صلاح الدين، مؤلف فيلم "معالي ماما" علي زيارة فريق عمل الفيلم بعد استئناف التصوير بعد العيد وتواجد برفقتهم طوال اليوم.

فريق عمل معالي ماما

وتواجد المؤلف مع المخرج أحمد نور، والفنانة بشرى، والفنان محمود الليثي، والفنانة نور إيهاب، والطفل ياسين أمير، وسولي.

فريق عمل معالي ماما

وأكد نادر في تصريحات صحفية، أنه سعيد بكتابة هذا العمل، مشيراً إلى أنه عمل اجتماعي به الكثير من حياة الآخرين، وأنه متفائل بفريق عمل الفيلم وطاقتهم داخل موقع التصوير.

فريق عمل معالي ماما

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.



فيلم "معالي ماما" بطولة بشري ومحمود الليثي، و شيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر، ونانسي يوسف، ومسئول إعلامي يارا أحمد.

وكان الفيلم يحمل عنوان "ماما وزيرة" وكان من المفترض أن تخوض بطولته الفنانة داليا البحيري، ولكنها اعتذرت عن بطولته بعدما واجه عدة مشكلات أدت لتأجيله لما يقرب من عامين، وتعاقدت الجهة المنتجة مع الفنانة بشرى لتخوض هي البطولة، ومن المقرر انطلاقه خلال موسم رأس السنة المقبلة.