إخوان تونس.. لصوص يحتمون بالنصوص

جاء الاحتفال بالعيد القومى للجمهورية التونسية الـ64 استثنائيًا هذا العام، حيث حمل معه أحلام التونسيون فى الخلاص من ظلام جماعة الإخوان الإرهابية التي عاثت في البلاد فسادًا وإرهابًا وأرهقت تونس بفاتورة اقتصادية قاسية.

بعد 10 سنوات من حكم الإخوان، تبدل حلم الحريات في تونس بكابوس الإرهاب وصراع المؤسسات والعنف السياسي في الرد على المعارضين، بدءًا من اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد براهمي، وصولاً إلى محاولة اغتيال النائبة عبير موسى والاعتداء عليها لفظيًا وجسديًا تحت قبة البرلمان، الأمر الذي كشف الوجه الحقيقي للجماعة الإرهابية أمام الشعب التونسي.

وفي بلد يحترم حقوق المرأة ويسعى لتأكيد مكتسباتها الإنسانية ويخشى على نموذج الحريات كثيرًا، كان الاعتداء على عبير موسى بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بين الشعب التونسي والجماعة الإرهابية، إضافة إلى سلسلة طويلة من الفساد المالي والإداري والتخبط الاقتصادي، ما دفع الرئيس التونسي قيس سعيد يصف المشهد بأنهم "لصوص يحتمون بالنصوص"!

طفح الكيل في تونس، وخرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع يحلمون باستعادة بلادهم من سطو حزب حركة النهضة الإخواني، فجاءت قرارات الرئيس قيس سعيد لتستجيب لمطالب الشارع على الفور، وأمر بإقالة حكومة هشام المشيشي التي فشلت في التعامل مع جائحة كورونا وفاقمت الأزمات الاقتصادية في تونس، إضافة إلى تجميد مجلس النواب ذي الأغلبية الإخوانية، ورفع الحصانة عن جميع أعضاءه، في محاولة وصفها الشارع السياسي التونسي والعربي بأنها محاولة جادة لتصحيح مسار الثورة التونسية.

خرج الشباب التونسي الغاضب إلى الشارع، وفي مشهد يشبه كثيرًا ما حدث في مصر عام 2013، اتجه المحتجون الغاضبون إلى مقرات حزب حركة النهضة، فانكشفت وثائق جديدة تدين الحزب الإخواني، وكيف تحصل أقارب الدرجة الثالثة لقيادات الجماعة على تعويضات عن فترة "زين العابدين بن علي"، ليكتشف التونسيون أن وجود الإخوان ومحاولاتهم الاستئثار بالسلطة بمبدأ "المغالبة لا المشاركة"، لم يكن إلا فرصة للتربح من مناصبهم والاحتيال على الشعب.

والواضح أن منهج التربية والتأهيل للإخوان واحد في جميع البلدان مما يجعل ردود فعلهم واحدة، غير عابئين بتغير المناخ والظروف والتطورات السياسية والاجتماعية فى تلك المجتمعات التى يعيشون فيها …ومن هذا المنطلق فإن العنف دائما مايكون هو الرد الأمثل الذي يلجأ إليه أبناء الجماعة الإرهابية في الرد على معارضيهم، وهو ما ظهر في دعوة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي دعا أنصاره إلى النزول إلى الشارع لمواجهة المحتجين ضد الجماعة، غير عابئ بما يمكن أن ينجم عن ذلك من عنف واقتتال بين أبناء الوطن الواحد، ولم ينسحب الغنوشي أو يتراجع للوراء إلا بعدما طالته رشقات الحجارة من أبناء تونس الغاضبين، فأدرك على الفور أن ميزان الأمور لم يعد في صالح جماعته، واضطر للانسحاب من اعتصامه أمام مجلس النواب بعد ساعات قليلة.

وعلى المستوى الأمني والسياسي لا يمكن أن نغفل في ظل هذه الأحداث المتسارعة عن الملف الليبي وأثر الضربة التى تلقاها إخوان تونس على نظرائهم في ليبيا، خصوصا مع الحالة السياسية الغائمة في بلد أصابته الميليشيات الإرهابية والحرب الداخلية بالوهن.

وسرعان ما ترددت أصداء الأحداث في تونس على التحركات الإخوانية داخل ليبيا، فتواترت التقارير حول إعلان الميليشيات الإخوانية لحالة الطوارئ داخل معسكراتها في ليبيا، وكذلك بدء اجتماعات لقادة التنظيم في أعقاب قرارات الرئيس التونسي، والتواصل الذي لم ينقطع بينهم وبين قادة حركة النهضة في تونس.

ولم يكن غريبًا أن تعلن ميليشيات الإخوان حالة الاستنفار داخل معسكراتها، خصوصا المعسكرات الثلاثة التي تبعد عن الحدود التونسية 218 كيلومترًا فقط، وبدء تحركات الميليشيات هناك باتجاه الحدود التونسية، انتظارًا لتعليمات تفتح الباب أمام العنف! وهنا نذكر بتصريحات القيادي الإخواني التونسي العفاس، الذي هدد باستخدام الرصاص في الرد على المتظاهرين.

إنها حالة من الفوضى والارتباك أصابت ميليشيات الإخوان وبقايا تنظيم القاعدة الفرع الليبي، ومجاهرة قيادات الجماعة برفض قرارات الرئيس التونسي، فانتهاء أمر الإخوان وخروجهم من السلطة في تونس معناه قطع خطوط الإمداد عن تلك الميليشيات الإرهابية في ليبيا لا محالة.

ولا يخفى أن دعم التنظيم في ليبيا كان يأتيهم غالبًا تحت ستار تحويل أموال الدعم العلاجي لمصحات بعينها، أو عبر استيراد السلع التونسية من خلال الشركات الإخوانية المستفيدة، ما يعني أن دعم الإخوان الليبيين سيتوقف بسقوط إخوان تونس.

الحقيقة أن سقوط الإخوان المدوي في تونس سينعكس إيجابًا على الحال ليبيا، فمن ناحية أولى سقط نموذج البروباجندا الذي اعتمد عليه إخوان ليبيا في الترويج لأنفسهم، وأصبح نموذج النهضة الإخواني التونسي وكذبة التحول الديمقراطي عارية تمامًا، بكل ما جلبه إخوان تونس من خراب وفساد وهدم للقيم والحريات داخل تونس، ليكون ذلك عبرة لليبيين، وهو ما يقطع الطريق على مماطلات إخوان ليبيا في إجراء الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل وعدم تأجيلها لحساب الإخوان.

وإذا نجح التونسيون في استئصال الإخوان وتحجيمهم سياسيًا، بل ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم اغتيال وفساد وسرقة، فبالتأكيد سيكون ذلك قدوة حسنة أمام الحالة السياسية في ليبيا، وسيخطو الليبيون على نفس الطريق حتى قبل الوصول إلى انتخابات ديسمبر المرتقبة.

وفي خطوة أوسع، يترقب الشارع التونسي والليبي أيضًا ما ستكشف عنه تلك الملفات المخبأة في أدراج المحاكم، والتي سعت حركة النهضة عبر نفوذ عناصرها للتكتيم عليها، إلا أن إعلان الرئيس قيس سعيد توليه النيابة العمومية للتحقيق في جرائم الفساد والإرهاب يؤكد أن الأيام المقبلة ستحمل الكثير من المفاجأت المتوقعة لمن يعرفون حقيقة الإخوان.

من عمليات الاغتيال التي يتورط فيها الغنوشي نفسه، مرورًا بالعمليات الإرهابية والفساد وتبييض الأموال لبعض قيادات الإخوان وحلفائهم في ليبيا، ينتظر الشارع السياسي الكشف عن فضائح وفساد الشبكة المظلمة للإخوان.