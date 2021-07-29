«تنورة وتحطيب وفرح شرقاوى» على مسرح الأنفوشى بـ«صيف إسكندرية»

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تقديم عروض فرقها الفنية ضمن فعاليات صيف الإسكندرية، وذلك على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، وبدأت الفعاليات بفقرة التنورة لفرقة القاهرة للفنون الشعبية على أنغام الطبول والدفوف والمزامير.

كما تم عرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية التي قدمت مجموعة متميزة من التابلوهات الاستعراضية تعبر عن عادات المجتمع الشرقاوي، منها "الحصان، التحميلة، وفرح الشرقية" بقيادة المدرب طارق جابر.

وجاء الختام مع عرض فني لفرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة المدرب سيد توني، تضمن باقة من التابلوهات التي تعكس التراث والموروث الشعبي بمحافظة المنيا منها "نخل عالي، سامر التحطيب، وفقرة الآلات الشعبية التى تضمنت "الربابة والمزمار والطبول، التحطيب".

- فعاليات صيف الإسكندرية مستمرة حتى منتصف أغسطس المقبل

يذكر أن فعاليات صيف الإسكندرية مستمرة حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، بمشاركة عدد من الفرق الفنية التابعة للهيئة من مختلف المحافظات بهدف تقديم جرعة ثقافية مكثفة للجماهير وتعريفهم بما تقدمه هيئة قصور الثقافة من فنون وخاصة للمصطافين في المدن الساحلية في فترة الإجازة الصيفية، وذلك على مسارح قصور الثقافة الأنفوشي والشاطبي ومصطفى كامل.

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، أطلقت الفعاليات الفنية "صيف إسكندرية"، والتي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتشمل تكثيفا للمنتج الثقافي والفني لهيئة قصور الثقافة في مختلف المواقع بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بتكثيف الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية خلال فصل الصيف، خاصة في المدن الساحلية التي تستقبل زوارا من مختلف المحافظات.

�تنورة وتحطيب وفرح شرقاوي

�تنورة وتحطيب وفرح شرقاوي

�تنورة وتحطيب وفرح شرقاوي

�تنورة وتحطيب وفرح شرقاوي