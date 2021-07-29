حبس عاطلين لحيازتهما 28 ألف قرص مخدر بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 28 ألف قرص مخدر قبل ترويجها على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة مطروح، تخصصا فى الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين استهدافهما وألقي القبض عليهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 28٫000 قرص مخدر لعقار "التامول" ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد ترويجها علي عملائهما، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2٫240٫000– إثنان مليون ومائتان وأربعون ألف جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كميات من الأقراص والمواد المخدرة ومبالغ مالية مقلدة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي المضبوطات.

تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي، لقيامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة وترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين واستهدافه حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته كمية لبودرة عقارى الترامادول، التامول المخدر وزنت 5 كيلو جرام و110 قرص مخدر لعقار تامول وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وطباعة ألوان ليزر ووحدة تخزين خارجية وماكينة قص أوراق وكمية كبيرة من الأوراق الخاصة بتصنيع العملات النقدية المقلدة- مبالغ مالية مقلدة فئات مختلفة من بينها عملة أجنبية ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وملكيته للمبلغ المالى حصيلة تجارته غير المشروعة، وحيازته للأجهزة المضبوطة لتزييف العملات النقدية بمختلف فئاتها وترويجها والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى 1,000,000 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.