الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد ساعات من البحث.. انتشال جثة شاب غرق بالنيل في العياط بالجيزة

غريق
غريق

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة شاب غرق بنهر النيل في مدينة العياط، وكشفت التحريات، أن المتوفي نزل للاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفته المياه وغرق. 

كان لقى شاب مصرعه غرقا بنهر النيل في مدينة العياط بمحافظة الجيزة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

العثور على جثة غريق 

وتلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد تعرض شاب للغرق بنهر النيل في العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن شابا يدعى "م.ع"، تعرض للغرق بنهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته.

وفي سياق متصل، أمرت نيابة المعصرة الجزئية، اليوم الخميس، التصريح بالدفن لشاب غرق أثناء السباحة بمياه النيل بجوار ترسانة المعصرة جنوب محافظة القاهرة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

- تفاصيل الواقعة

كانت وردت إشارة للعميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، يفيد بتعرض شاب مقيم بدائرة القسم، للغرق بنهر النيل بجوار ترسانة المعصرة أثناء الاستحمام.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد ماضي، معاون مباحث المعصرة، لفحص البلاغ، وتم إخطار قوات الانقاذ النهري ويجري البحث عن جثمان الضحية.

قوات الانقاذ النهري جثة شاب غرق نهر النيل العياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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