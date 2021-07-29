التحفظ على كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة

تحفظ رجال مباحث القاهرة، اليوم الخميس، على كاميرات المراقبة المحيطة بعقار بمصر الجديدة بعد العثور على جثة رجل متعفنة داخل شقة.

ويناقش رجال المباحث شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وكان الأهالى عثروا على جثة رجل متعفنة داخل شقته بأحد العقارات بمنطقة مصر الجديدة.

وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتم كسر باب الشقة وعثر على جثة س ف، فى منتصف الخمسينيات من العمر وبمعاينة الشقة تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة و سلامة جميع منافذ الشقة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيٌق.

- اختصاصات الطب الشرعي

أولا: اختصاصات الطب الشرعي الميداني:

1- تشريح جثث المتوفين فى الجرائم الجنائية.

2- الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية.

3- فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.

4- تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون .

5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).

6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).

7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية.

8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.

9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائي.

10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم.

ثانيا: اختصاصات المعامل الطبية الشرعية

وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية:

1- الدم- المنى – وفصائلها.

2- الكيمياء الحيوية.

3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم .

4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم .

5- الكائنات الحية الدقيقة .

6- بصمة الحامض النووى (D.N.A).

ثالثا: اختصاصات المعامل الكميائية الشرعية

وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية:

1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة) .

2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة).

-3 آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.

رابعا: اختصاصات إدارة أبحاث التزييف والتزوير وتختص الآتى :

1- فى مجال التزييف:

فحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية لبيان مدى سلامتها من عدمه.

2- فى مجال التزوير :

فحص المحررات المستندية والتوقيعات الخطية، لبيان مدى صحتها، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه.