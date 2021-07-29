رئيس وزراء اليونان يستقبل وفد «إحياء الجذور» في أثينا

استقبل كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي بقصر ماكسيموس خلال زيارتهم الحالية إلى اليونان، وذلك بحضور كوستاس فلاسيس، نائب وزير الخارجية اليوناني، فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي لشئون القبارصة المغتربين، وذلك في إطار فاعليات النسخة الرابعة والشبابية من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور NOSTOS".

وقد رحب ميتسوتاكيس بالوفد الشبابي وأعرب عن سعادته بزيارتهم إلى البلاد، مؤكدًا على ضرورة التمسك بالجذور لدى شعوب الدول الثلاث لأن الحفاظ على الثقافة والهوية هو السبيل إلى الاتحاد والقوة والسيادة.

وتابع ميتسوتاكيس في حديثه مع الوفد: "إن العلاقات بين الدول الثلاث في مستوى ممتاز ووثيقة للغاية، ولابد أن نكون قادرين على تعزيز الروابط فيما بيننا على كافة المستويات وخاصة بالنسبة لجيل الشباب"، مشيدًا بالزيارة التي أجروها مؤخرًا إلى مصر وبنتائجها المثمرة في سبيل تقوية وتدعيم العلاقات.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق النسخة الرابعة والشبابية من مبادرة "إحياء الجذور" وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا في أبريل الماضي، ولقائها الثلاثي مع نظيريها اليوناني والقبرصي، وذلك حتى يتم فكرة وأهداف هذه المبادرة إلى الجيلين الثاني والثالث من شعوب الدول الثلاثة، على أن يقدم الشباب مذكرة مكتوبة إلى الرؤساء الثلاثة يوضحون ما لمسوه واستفادوه منه خلال هذه الزيارات في ضوء التعرف على القواسم المشتركة وكيفية تطوير مبادرة "إحياء الجذور" وتوظيف نتائجها.

وزار هذا الوفد الشبابي مصر منتصف يوليو الجاري، وكان قد استقبلهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة، ورحب بهم مؤكدا أن إطلاق مبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية قد جاء استناداً للتاريخ المشترك بين الدول الثلاث والممتد عبر آلاف السنين، كما تمثل رسالة مودة وروح طيبة من جانب مصر تجاه كل من عاش على أرضها وترك أثراً أو إرثاً إنسانياً.

كما قام الوفد أيضا بعدد من الزيارات في مصر بدأت بقاعدة رأس التين البحرية، وبعدها مكتبة الإسكندرية وبطريركية الروم الأرثوذكس، والمربع اليوناني مرورا بقناة السويس ومدينة الإسماعيلية، والبرلمان المصري والمتحف القومي للحضارة بالقاهرة، وأهرامات الجيزة.