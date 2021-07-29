الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تجدد اندلاع الحرائق وامتدادها لمحيط المنازل بمنطقتين شمالى لبنان

الحرائق
الحرائق

أكد الجيش اللبناني تجدد اندلاع الحرائق في منطقتي الرويمة والبستان، وامتدادها إلى محيط المنازل في مزارع منطقة القطلبة- القبيات بمحافظة عكار شمالي لبنان.

وأضاف الجيش اللبناني أن وحداته تعمل بمساندة الطوافات على محاصرتها وإخمادها وبمشاركة عناصر الدفاع المدني والأهالي.

وأوضح الجيش اللبناني أن أربع مروحيات تابعة له تعمل على إخماد الحرائق التي اندلعت في جبل أكروم -عكار كما تشارك وحدات من الجيش في عمليات الإطفاء.

وفي وقت سابق اليوم، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة الأمنية التشدد في العمل على محاصرة وسرعة إخماد نيران حرائق الغابات التي اندلعت أمس وامتدت في منطقتي عكار شمالي لبنان وجرود الهرمل شمال شرقي لبنان وعدد من البلدات المجاورة للحدود اللبنانية- السورية.

ودعا الرئيس اللبناني إلى العمل على منع امتداد النيران الى المنازل والأماكن السكنية، وتوفير المساعدة للأهالي الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، متقدمًا بالتعازي لذوي المتطوع أمين ملحم الذي توفي بالأمس أثناء مكافحته النيران.

وتلقى عون تقارير من قيادة الجيش والدفاع المدني حول مسار مكافحة الحرائق، والمعلومات الأولية عن حجم الخسائر التي لحقت بالأشجار. 

كما اطلع على ما قام به الصليب الأحمر اللبناني من عمليات إجلاء للأهالي الذين تقع منازلهم في محيط رقعة النار، في الوقت الذي استمرت فيه طوافات الجيش وفرق الدفاع المدني والمتطوعون في عمليات المكافحة.

وتواصل الجهات المعنية في لبنان جهودها للسيطرة على الحرائق التي اندلعت أمس في غابات الصنوبر بمنطقة القبيات بمحافظة عكار شمالي لبنان، فيما امتدت الحرائق لتشمل منطقة الهرمل شمال شرقي لبنان وصولًا إلى الحدود اللبنانية السورية.

وأعلن الجيش اللبناني اليوم أن مروحياته وعناصره يعملون منذ الأمس على إخماد الحرائق الهائلة المندلعة في عكار والهرمل.

من جانبه، أعلن الصليب الأحمر اللبناني الدفع بـ 18 سيارة إسعاف، حيث قام بإخلاء 17 شخصًا ونقل 8 إلى المستشفى وتم إسعاف 25 شخصًا بمواقع الحرائق، كما أنشأ الصليب الأحمر 5 مراكز إسعاف متقدمة في مناطق متفرقة بمحيط النيران منها منطقة القطلبة والمرجان وعودين وكفرتون والرويمة.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني بلبنان الدفع بـ420 عنصرًا للمساهمة في جهود الإطفاء والإنقاذ مدعومين بـ50 سيارة إطفاء و17 سيارة إسعاف.

خسائر لبنان لحم إطفاء النيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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