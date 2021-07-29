الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بيان مشترك لقنوات أون سبورت والأهلي والزمالك ضد محاولات اشعال النعصب بين الجماهير

الزمالك وأون سبورت
الزمالك وأون سبورت والأهلي

أصدرت قنوات أون سبورت والأهلي والزمالك، اليوم الخميس، بيانا مشتركا حول محاولات اشعال نيران التعصب بين ناديي الاهلي والزمالك وافساد الموسم الكروي، وجاء نصه

«لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض الأفراد بمحاولات مغرضة علي مواقع التواصل الاجتماعي لاشعال نيران التعصب بين ناديي الاهلي والزمالك، وافساد الموسم الكروي الناجح والزج بالكرة المصرية وأنديتها لنفق مظلم.
وإزاء هذه التصرفات المشينة نؤكد أننا نسعي دائما لتقديم إعلام هادف وراقي يخدم الرياضة المصرية ويصب في مصلحتها، تماشيا مع الميثاق الإعلامي، وبعيد تمام البعد عن الإثارة والفتنة وداعما لكل اركان المنظومة الرياضية باحثا عن استقرار المسابقات واستكمالها بدون مشاكل وفق الخطة الموضوعة من الاتحاد لتقديم مسابقات قوية يغلفها الندية والحيادية والتكافؤ وتخدم المنتخبات الوطنية.
ونؤكد أننا سنواصل العمل بهذه المنهجية غير مهتمين بمثل هذه المحاولات الفردية لتعكير صفو الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وسنبقي دائما حريصين علي دعم علاقات الود والاحترام بين جميع الأندية وكذا علاقاتهم مع الاتحادات واللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة، وفي ذات الوقت داعمين لمزيد من التنافس الرياضي القوى الهادف لمصلحة الكرة المصرية بشكل خاص والرياضة المصرية بشكل عام».

اون سبورت الاهلى الزمالك التعصب مواقع التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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