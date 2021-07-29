تراجع أرباح «أسترازينيكا» خلال الربع الثاني من العام الجاري

أعلنت شركة الأدوية البريطانية استرازينيكا اليوم الخميس انخفاض أرباحها قبل حساب الضرائب خلال الربع الثاني بنسبة 20% لتصل إلى 764 مليون دولار ، مقارنة بـ 961 مليون دولار خلال العام الماضي.

وتراجع العائد على السهم بنسبة 27% من 0.58 العام الماضي إلى 0.58 وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثاني بنسبة 31% لتصل إلى 8.22 مليار دولار، مقارنة بـ 6.28 مليار دولار خلال العام الماضي.

وباستثناء إيرادات اللقاح ضد فيروس كورونا، ارتفعت الإيرادات بنسبة 17% خلال الربع الثاني لتصل إلى 7.33 مليار دولار.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وسجلت أكثر من 210 دول إصابات بالفيروس، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد- 19" في بر الصين الرئيسي 92 ألفًا و66 إصابة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.