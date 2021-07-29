الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

23.3 مليون جنيه مبيعات الحديد والصلب للمناجم في 3 أشهر

الحديد والصلب
الحديد والصلب

قالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إنها حققت مبيعات بقيمة 23.33 مليون جنيه خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أن مبيعاتها ارتفعت خلال شهر يونيو الماضي لتسجل 7.83 مليون جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 5.42 مليون خلال شهر مايو، فيما بلغت مبيعات الشركة خلال شهر أبريل الماضي نحو 10 ملايين جنيه.

 

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم هي شركة منقسمة عن شركة الحديد والصلب المصرية، وفي يناير الماضي، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال  العام خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه .

واستلمت  الاستراتيجية علي عدة محاور، منها تمويل المشروعات علي التمويل الذاتي للشركات من خلال زيادة رأس المال ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين  في الشركات 

وكذلك  بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية  تمويل خطة تطوير الشركات وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصل غير مستغل وتحويل رخصة عدد قطع أراضي 182 من صناعي إلى سكني تتواجد هذه الأراضي في مناطق مميزة وتم عرضها علي رجال الأعمال  ووصلت التقييمات المبدئية لسعر الأراضي الي أكثر من 2 تريليون جنيه حيث لايوجد سعر نهائي أو شامل كون الأسعار متغيرة حيث يتم تقييم كل قطعة أرض على حدة ويكون السعر متغير وفقا للسوق ووفقا للاتفاقيات التي تتم لذا وضعت الوزارة خطة في هذا الشأن من خلال طرح شهري للأراضي. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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