3865 إصابة بفيروس كورونا في طوكيو

سجلت العاصمة اليابانية (طوكيو) 3 آلاف و865 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ اليوم الخميس، إلى أن هذه الحصيلة التي تعد الأعلى التي تسجلها العاصمة تأتي بعد يوم واحد من تسجيل طوكيو -التي تستضيف دورة الألعاب الأوليمبية- 3177 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، مما يلقي بالضغوط على رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا لاتخاذ إجراءات مضادة أكثر صرامة .

ولا تزال طوكيو تخضع لرابع حالة طوارئ مرتبطة بكوفيد-19 في الوقت الذي تستضيف فيه دورة الألعاب الأولمبية.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وسجلت أكثر من 210 دول إصابات بالفيروس، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.