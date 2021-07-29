الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يوجه باستبدال سيارات الكبود بأخرى جديدة

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور كل من حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد وجميع وكلاء الوزارة ورؤساء الوحدات المحلية للمدن ورؤساء شركات المرافق.

هذا ووافق المجلس على تعديل قرار التخصيص رقم ٣٦٨ لسنة ٢٠١٠ الخاص بإنشاء مكتبة ثقافية بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة من ٨٠٠ م الى ٦٢٢ م وذلك لتعارضها مع إنشاء مشروع الصرف الصحى بالقرية، كما وافق المجلس على استبدال سيارات الكبود الأجرة بسيارات جديدة مناسبة وآدمية لنقل الركاب وذلك بالنسبة للسيارات التى لم يمض على انتهاء ترخيصها عام ولم يتمكن مالكها من الإحلال خلال هذه الفترة.

كما وجه محافظ قنا مسئولى الوحدات المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بإرسال عدد من مقترحات المشروعات إلى شركة ضمان مخاطر الائتمان لدراستها واختيار المناسب منها تمهيدا لتوفير التمويل اللازم لها بتسهيلات كبيرة، مؤكدا أن الشركة تهدف إلى تقديم الدعم لإقامة مشروعات إنتاجية مستدامة بمختلف ربوع المحافظة، موجها مسئولى الأجهزة التنفيذية التى تم ربطها على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بسرعة الرد على الشكاوى والتفاعل معها لتحقيق رضاء المواطن على مستوى الخدمات المقدمة له. 

وعلى هامش الاجتماع استعرض محافظ قنا خطط المديريات الخدمية وشركات المرافق لتقديم الدعم وتحقيق التنمية المستدامة  بقريتى أبو حزام وحمرا دوم ، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى إلى إحداث تنمية حقيقية ومستدامة بالقريتين وتوفير مناخ آمن لأهالينا وأطفالنا لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعى 

وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ،تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ ٣١١٦٢ مواطنا من خلال ٢٩ قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى مراكز المحافظة  خلال النصف الأول من العام الجارى.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية في القرى الأكثر احتياجا.

مشروعات مرافق إنشاء قرية محافظ قوافل بيرة دعم قرار مدير

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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