الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد «محلية النواب» يبدأ زيارته إلى محافظة الدقهلية

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، اليوم الخميس، زيارتها الميدانية إلى محافظة الدقهلية، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة.

واستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفد لجنة الإدارة المحلية، بالديوان العام، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وبمشاركة اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية.

ورحب المحافظ برئيس وأعضاء لجنة الإدارة المحلية، وتفقد وفد مجلس النواب متحف أعلام المحافظة، داخل مقر الديوان العام، والذى يضم صور لكل رموز المحافظة في العمل العام، من شخصيات علمية ودينية ومثقفين ورياضيين وفنانين وشخصيات عامة ووزراء. 

يرأس المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، ويضم الوفد النواب: محمد الحسيني، وكيل اللجنة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والأعضاء النواب محمد رضا البنا، زكي عباس، عمرو رشدي الخطيب، ورحاب عبد الرحيم الغول، كما يضم المستشار رضا حسين.

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مجلس النواب المهندس أحمد السجيني احمد السجيني محافظة الدقهلية

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وائل لطفي

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