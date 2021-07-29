البابا تواضروس يعزي في رحيل القس بطرس وليم كاهن «المرقسية»

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتعزية إلى نيافة الأنبا رافائيل، الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة وللآباء كهنة القطاع في رحيل القس بطرس وليم، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته.



ورحل القس بطرس وليم، كاهن الكنيسة المرقسية بالأزبكية، بعد صراع طويل مع المرض، وستقام صلوات تجنيزه بكنيسته في الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس.

- الاستعداد لبدء صوم السيدة العذراء

و في سياق متصل تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم السبت 7 أغسطس المقبل، لبدء صوم السيدة العذراء مريم، التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

وتبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر صوم السيدة العذراء مريم مطلع أغسطس المقبل ، وتستمر على مدار 15 يوماً تنتهي بصلوات القداسات منتصف الشهر ذاته .

كما أعلنت الأديرة والكنائس القبطية الأرثوذكسية التي تحمل اسم السيدة العذراء مريم استعداداتها ، للاحتفال السنوي بصومها ، حيث أعلن دير درنكة والسيدة العذراء مريم بياض ببني سويف استعداداتهم لاستقبال الزوار الأقباط خلال فترة الصوم ولكن مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وأعلنت عدد من الإيبارشيات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن إطلاق نظام الحجز المسبق لحضور قداسات وصلوات العشية اليومية خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم ، عن طريق المواقع الإلكترونية للكنائس وتخصيص أرقام هاتفية لحجز الحضور المسبق منذ الأسبوع الجاري.