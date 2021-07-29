الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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إطلالة غريبة لـ هيفاء وهبي.. وطلب خاص من متابعيها

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة عبر حسابها في «إنستجرام» وعلقت عليها: «الراحة لا تقدر بثمن.. فأغلق النافذة التي تؤذيك مهما كان المنظر جميلاً».

وتفاعل المتابعون مع صورة هيفاء وهبي فكتبت نينا طربوشة: «إنتي بتحلي كلشي ولله أحبك جداً كثيراً».

وقال رائد زهران: «لابسة مشمع مكيفة على حالك»، وكتب محمد طلبة: «الفستان اللي لبساه غريب أوي يا فنانة.. ممكن تفهمينا إيه المغزى من لبسه».

وكتبت ناني أحمد: «اللون غريب وفاقع جداً ليه ارتديتي ذهبي يا هيفاء وكيف عملتي ميكب لنفسك».

وطالبت الفتيات هيفاء وهبي بنشر فيديو وهي تضع المكياج لنفسها، حيث قالت هبة بلال: «اطلعي علمينا عملتي ميك آب لنفسك إزاي بالخطوات».

وعلق البعض بأنها تود إثبات قدرتها على وضع الميك آب بشكل مناسب خاصة وأنها كتبت على الصورة أنها مَن وضعت المكياج لنفسها. 

وكان آخر أعمال هيفاء وهبي هو مشاركتها مع أكرم حسني، حيث طرحا عبر «يوتيوب» كليب غنائياً جديداً يحمل عنوان «لو كنت»، ولاقى إعجاب وتفاعل الجمهور وحقق ملايين المشاهدات.

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