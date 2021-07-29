الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو تدعو واشنطن وكييف لدعم القرار الأممي حول محاربة تمجيد النازية

روسيا
روسيا

دعت السفارة الروسية في واشنطن، الولايات المتحدة وأوكرانيا لدعم مشروع القرار الذي قدمته موسكو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول محاربة تمجيد النازية.

وذكرت السفارة الروسية، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الخميس، أن :"روسيا تدين شتى أشكال التمييز العنصري، ونقدم مشروع قرار سنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة محاربة تمجيد النازية والنازية الجديدة".

وأضافت السفارة أن "الولايات المتحدة وأوكرانيا فقط ضد هذا القرار، ونأمل بأنهما ستعيدان النظر في موقفهما".

وينص القرار على ضرورة اتخاذ الدول إجراءات، بما فيها تشريعية وإجراءات في مجال التعليم، وفقا لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان لمنع إعادة النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية وإنكار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة خلالها.

وتقدم روسيا مشروع القرار بهذا الصدد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام. وفي العام الماضي حظي القرار بتأييد جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وفي سياق آخر .. ثمنت وزارة الخارجية الروسية، التأييد الواسع للقرار الروسي الخاص بمكافحة تمجيد النازية الذي وافقت عليه اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفة إياه بأنه "مشجع".

وقالت الخارجية الروسية في بيان عبر موقعها الرسمي، إنه "في ضوء هذا فإن الدعم الواسع والثابت للمبادرة الروسية، الذي قدمته الدول الملتزمة بمكافحة تمجيد النازية، أمر مشجع".

وأضافت الوزارة، أن القرار الذي تم تبنيه يكتسب أهمية خاصة لأنه في السنوات الأخيرة حدثت زيادة سريعة في عدد الاعتداءات وأعمال العنف ضد ممثلين من جنسيات أو انتماءات لغوية ودينية مختلفة، كما أن التحيزات ضد الأشخاص من عرق أو لون بشرة مختلفة آخذة في الازدياد، ورفض المهاجرين واللاجئين آخذ في الازدياد.

وحملت الوثيقة عنوان "مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة والممارسات الأخرى، التي تساهم في تصعيد الأشكال الحديثة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب".

ويحث القرار الدول على القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك، إذا اقتضت الظروف ذلك، بموجب القانون.

واشنطن النازية القرار الأممي الولايات المتحدة أوكرانيا روسيا موسكو كييف

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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