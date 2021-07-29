الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تكشفت عن 30 ثغرة أمنية تم استغلالها من قبل القراصنة

القراصنة
القراصنة

أعلنت الولايات المتحدة أنها كشفت عن 30 ثغرة أمنية تم استغلالها على مدى العامين الماضيين من قبل القراصنة ضد المؤسسات في أنحاء العالم.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" أمس الأربعاء، أن هذا جاء بالتنسيق بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، مشيرًا إلى أن بعض هذه الثغرات يعود إلى عام 2017، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وأشار البيان إلى أن القراصنة يسعون لاستغلال الثغرات الأمنية المعروفة والقديمة ضد مؤسسات القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم ما يستلزم تصحيحًا للأنظمة.

وأوضح مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في مجال الإنترنت بريان فورندان، إن المكتب ملتزم بمشاركة المعلومات مع سائر المؤسسات لمنع الجهات النشطة في مجال القرصنة الإلكترونية من استغلال نقاط الضعف، مؤكدًا أن التنسيق والتعاون بين الشركاء سيضمن بيئة إلكترونية أكثر أمانًا.

وكانت اتهمت الولايات المتحدة الصين رسميا بالوقوف وراء هجمات القرصنة الإلكترونية الأخيرة التي ضربت شركة مايكروسوفت، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن جهات مرتبطة بوزارة أمن الدولة بالصين مسئولة عن عمليات التجسس التي استغلت "ثغرات".

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أن التهم تتعلق بـ3 من ضباط وزارة أمن الدولة الصينية، موضحاً أن هناك تهديدات آخري من بكين في مجال الأمن السيبراني.

وكانت شركة "مايكروسوفت" قد أعلنت فى يونيو الماضى، أن أحد المهاجمين تمكن من الوصول إلى أحد وكلاء خدمة العملاء التابعين لها، ثم استخدم معلومات من ذلك لإطلاق محاولات اختراق ضد العملاء.

وقالت مايكروسوفت إن الهجمات كانت جزءًا من حملة (نوبليوم) التى ركزت بشكل كبير على شركات تكنولوجيا المعلومات والحكومات فى جميع أنحاء العالم.

الولايات المتحدة المؤسسات القراصنة التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أستراليا بريطانيا

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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