«سمير غانم والقوة الناعمة» لقاء مفتوح مع الكاتب خطاب معوض بساقية الصاوى

تستقبل قاعة الكلمة التابعة لساقية الصاوي بالزمالك، في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ لقاءً مفتوحًا تحت عنوان "سمير غانم والقوة الناعمة"، مع المؤرخ والناقد الفني خطاب معوض خطاب٬ في حديث عن الفنان الراحل سمير غانم والقوة الناعمة.

وكشف الكاتب المؤرخ الفني خطاب معوض خطاب، لــ"الدستور"، عن ملامح اللقاء مشيرا إلى أنه: "نحن كمصريين سنظل دوما نفخر بقوتنا الناعمة، خاصة أنها برزت في المنطقة العربية قبل انتشار هذا المصطلح في تسعينيات القرن الماضي على يد الأمريكي جوزيف ناي".



وتاريخ القوة الناعمة المصرية الكبير صنعته العديد من الأجيال، وما زالت آثاره الدالة عليه حية، سواء في المرحلة الفرعونية أو اليونانية أوالرومانية أو الإسلامية أو في العصر الحديث، ويعتبر تاريخ مصر وآثارها أحد أهم مقومات القوة الناعمة لمصر.

وكذلك فإن الأدب والثقافة والفنون بجميع ألوانها، تعتبر من أهم مصادر القوة الناعمة لمصر على مدى سنوات طويلة، ولعلنا نجد ذلك واضحا في وجود الكثيرين من أبناء الدول العربية الذين يجيدون الحديث باللهجة العامية المصرية تأثرا بمشاهدتهم للأفلام السينمائية المصرية.

وتابع خطاب معوض خطاب موضحا: والفنان الجميل سمير غانم كان واحدا من أهم فناني الكوميدا في مصر والعالم العربي، وأجمع على حبه الكثيرون في مختلف الدول العربية، وكان خير مثال يوضح أهمية الفن كأحد أهم روافد القوة الناعمة لمصر.

وسمير غانم تميز وتفرد كنجم للكوميديا في مصر، فهو من أنصار مدرسة الضحك للضحك، وكان كل همه أن يضحك المشاهدين ويرسم البسمة على شفاههم، وكان يؤمن بأن الإضحاك هو مهمته الأولى والوحيدة، وكان يقول: "إن المشاهدين بهم ما يكفيهم، ودوري ككوميديان هو أن أقوم بإضحاكهم، وهذه هي رسالتي".

ورحلة سمير غانم مع الفن استمرت ما يقرب من 60 عاما، نجح خلالها في أن يحتل مكانة كبيرة في قلوب محبيه وعشاق فنه، ولم يدع يوما أنه مصلح أو موجه للجماهير، كما أنه كان يظهر في الواقع كما يظهر أمام الشاشات وعلى خشبة المسرح، فهو يتفرد بأنه كان خفيف الظل دوما، ولو شاهدت لقاء تليفزيونيا له فلن تتوقف عن الضحك أبدا.

وسمير غانم من نجوم المسرح والسينما والتليفزيون في مصر، وله أعمال فنية جماهيرية متعددة في كل منها، سواء مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع كل من جورج سيدهم والضيف أحمد، أو مع جورج، أو وهو بمفرده، وهو يحظى بحب الكبار والصغار على حد سواء، وخصوصا بعدما جسد شخصية فطوطة في فوازير رمضان التليفزيونية.

وقصة حب الفنانة دلال عبد العزيز لسمير غانم والتي كللت بالزواج تعد من قصص الحب الجميلة، والتي لا يمل كل منهما عن حكيها بمنتهى خفة الدم.