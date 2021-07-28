الأربعاء 28 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل 5 متهمين بـ«الرقص عرايا» فى الغربية

المتهمين بالرقص عرايا
المتهمين بالرقص عرايا

أخلت جهات التحقيق المختصة بمركز بسيون في محافظة الغربية سبيل 5 من الشباب المتهمين بـ"الرقص عرايا" في واقعة موكب نقل عفش عروسين بقرية كفر سالم النحال بمركز بسيون مقابل كفالة 2000 جنيه لكل فرد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحت في ضبط 5 من الشباب متداول لهم فيديو عرايا يتراقصون بـ"المطاوي" أثناء موكب نقل عفش عروسين بنطاق قرية كفر سالم النحال بمركز بسيون لتحديد هويتهم وضبطهم.

وشهدت القرية وقوع مشهد غير لائق مجتمعيا، حيث تراقص شباب عرايا أمام سيارات نقل جهاز عروسة معبرين عن فرحتهم في صورة مبتذلة وخادشة للحياء، متجاهلين الأعراف والتقاليد والآداب التي تحتفظ بها القرية وأصالتها طوال العقود الماضية.

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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