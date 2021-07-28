«الأعلى للثقافة» يحتفى بالمفكر المصرى محمد زكريا عنانى

بدأت، منذ قليل؛ فعاليات أمسية لجنة الدراسات الأدبية والنقدية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والدكتور عبدالرحيم الكردي مقرر لجنة الدراسات الأدبية والنقدية بالمجلس؛ بالتجربة الفكرية والأكاديمية للناقد والمفكر المصري الكبير الأستاذ الدكتور محمد زكريا عناني؛ وذلك فى إطار سلسلة الاحتفاء بالتجارب النقدية والفكرية لكبار النقاد المصريين والعرب.

يدير اللقاء الدكتور أحمد درويش، ويشارك بالأمسية كل من الناقد والمفكر الكبير محمد زكريا عناني، والدكتور محمد أبوالشوارب، والدكتور محمد عبدالحميد خليفة، والدكتور جابر بسيوني؛ بالإضافة إلى أعضاء لجنة الدراسات الأدبية والنقدية بالمجلس.

الدكتور محمد زكريا عناني، أستاذ النقد والأدب المقارن بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، ولد سنة 1936.

حصل في يونيو 1961 على درجة الليسانس في الآداب بامتياز مع مرتبة الشرف من قسم اللغة العربية، ثم على درجة دكتوراه التخصص بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة باريس، فرنسا، 1967، ثم على دكتوراة الدولة في الآداب والعلوم الإنسانية من السوربون، فرنسا، بمرتبة الشرف الأولي 1973.

عمل محمد زكريا العناني معيدا (عضو بعثة) جامعة أسيوط، 1962م، ثم مدرسا بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية 1974، ثم أستاذا مساعدا بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية 1980م، ثم أستاذا بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية 1987م.

الإنتاج العلمي والأدبي له: "رواية طريق الحياة، 1955، وديوان نفوس حائرة، 1956، والموشحات الأندلسية عن عالم المعرفة، الكويت 1980، ومدخل لدراسات الموشحات والأزجال عن دار المعارف 1981، والنصوص الصقلية، دار المعارف سنة 1981، وقراءات نقدية في المكتبة العربية عن دار المعرفة الجامعية، وديوان الموشحات الأندلسية: جمع وتحقيق ودراسة، عن دار المعرفة الجامعية، وفي الأدب الأندلسي عن دار المعرفة الجامعية، والأدب المقارن عن دار النهضة العربية ببيروت، ومناهج البحث عن دار النهضة العربية ببيروت، ومدخل لدراسة الأدب المقارن عن دار الفتح بالإسكندرية، وديوان ابن الصباغ الأندلسي، دراسة وتحقيق عن دار الأمين بالقاهرة، وشعر ابن مجبر الأندلسي، دراسة وتحقيق عن دار الثقافة ببيروت، ودار الطراز لابن سناء الملك، دراسة وتحقيق، دار الثقافة ببيروت، والعذارى المائسات في الأزجال والموشحات، دراسة وتحقيق، دار الثقافة ببيروت، والعلاقات الثقافية بين الشرق والغرب عن دار الفتح بالإسكندرية، وأدباء من الإسكندرية عن الدار الأندلسية بالإسكندرية، ونحن وآداب العالم عن دار الثقافة بالإسكندرية، وفي الآداب الحديث والمقارن عن الدار المصرية بالإسكندرية، وفي الشعر الأندلسي والوسيط عن الدار المصرية بالإسكندرية، ومع الكتب والكتاب عن الدار المصرية بالإسكندرية، ودراسات في الشعر الحديث عن الدار المصرية بالإسكندرية، ودراسات في النثر الحديث عن الدار المصرية بالإسكندرية، ولسان الدين بن الخطيب ماله من موشحات وأزجال دار الثقافة ببيروت، و"هل دري.." ومعارضتها في الشعر العربي عن دار الثقافة ببيروت.

حصل على جائزة جامعة الإسكندرية للبحث والتشجيع العلمي عام 1984، وجائزة الدولة في الأدب المقارن والعلاقات الثقافية عام 1998م، وجائزة الترجمة من مؤسسة بن تركي عام 1998م، ودرع فارس الثقافة من وزارة الثقافة المصرية عام 2000م، وجائزة الدولة التقديرية في مصر عام 2017م.