السيرة الذاتية للواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج الجديد

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، حركة التنقلات العامة لضباط الشرطة لعام 2021، حيث وضعت الحركة وفقاً للقواعد والمقررات الوظيفية، ورُوعي فيها الأقدمية والكفاءة والاستعانة بالعناصر الشابة.

وشملت الحركة تعيين اللواء محمد شرباش، مساعدا لوزير الداخلية مديرا لأمن سوهاج خلفًا للواء حسن محمود العمدة.

هو اللواء محمد عبد النعيم شرباش، تخرج فى كلية الشرطة وتدرج بالعمل الشرطي حتى تولى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا عام ٢٠٠٠ واشتهر بالكفاءة والقدرة على ضرب أوكار الجريمة وتدرج بالعديد من المناصب حتى تولى مدير إدارة البحث الجنائى بمحافظة الدقهلية ثم البحيرة حتى تم تعيينه اليوم مديرًا لأمن سوهاج.



جدير بالذكر أن اللواء شرباش يشهد له بالكفاءة نتيجة للنجاحات الأمنية المتتالية التي حققها في كل الملفات الشائكة التي وضع خطة لها أشرف عليها كونه يشغل مدير مباحث وزارة الداخلية منذ شهر يوليو من العام الماضي.

ويعد اللواء شرباش، أحد أهم رجال البحث الجنائي بوزارة الداخلية منذ أن كان رئيسًا لفرع مباحث شبرا الخيمة، ومنها إلي قطاع الأمن العام، ثم تدرج في المناصب حتى وصل إلى مدير مباحث الدقهلية ثم مديرًا لمباحث البحيرة حتى صدور قرار بتعيينه مديرًا لمباحث الوزارة عام 2020.

واعتمدت حركة وزارة الداخلية على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كل قطاعاتها.