الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أنجلينا جولي تخطف الأنظار فى أحدث إطلالة لها فى باريس

أنجلينا جولي
أنجلينا جولي

التقطت عدسات المصورين مجموعة من الصور، للممثلة أنجلينا جولي، وهي تتجه إلى أحد المتاجر في شارع الشانزليزيه، فى رحلتها إلى باريس، حيث اصطحبت أطفالها معها وهم باكس، 17 عامًا،وزهرة، 16 عامًا، وشيلوه، 15 عامًا، ونوكس، 13 عامًا.

أحدث إطلالة لأنجلينا جولي

وتألقت أنجلينا، بأزياء أنيقة للغاية، حيث ارتدت تى- شيرت أبيض فضفاض، وبنطلونًا باللون البيج بستايل الأرجل الواسعة، من أحدث أزياء مجموعة Chloé 2022، كما حرصت على ارتداء قناع أبيض اللون، كما نسقت مع إطلالتها حقيبة صغيرة لونها بيج، من تصميم كريستيان ديور.

أنجلينا جولي 

لماذا زارت أنجلينا باريس؟

ووفقًا لمجلة harpersbazaar، كانت الممثلة تزور باريس لحضور برنامج Guerlain x UNESCO Women for Bees لريادة الأعمال، وبعدها توجهت أنجلينا جولي مع أطفالها فى باريس، لتناول وجبة العشاء.

في وقت سابق من صباح ذلك اليوم ، شوهدت الممثلة وهي تستكشف معرض "World of Banksy" في إسباس لافاييت درو قبل أن تتوقف عند متجر كيث الرئيسي في باريس للقيام برحلة تسويقية.

أنجلينا جولي 

انفصالها عن براد بيت

يأتي ظهورها في في باريس بعد حكم محكمة الاستئناف في كاليفورنيا رسميًا لصالح طلب أنجلينا جولي باستبعاد القاضي جون دبليو أودركيرك من الإشراف على قضية طلاقها بسبب علاقته الشخصية المزعومة مع أحد محامي بيت الشخصيين الذين شكلوا "انتهاكًا أخلاقيًا" على الزوجين المنفصلين.

يذكر أنه انفصلت أنجلينا جولي وبراد بيت، الثنائي الأشهر فى تاريخ هوليود، وذلك في سبتمبر 2016 بعد عشر سنوات وهم أصدقاء وعامين من الزواج، حيث أقدمت جولى على رفع دعوى طلاق مشيرة إلى وجود الكثير من الاختلافات لا يمكن تجاوزها من شريكها السابق براد بيت، وأُعلن الشريكين انفصالهما رسميا في 2019، وسط ضجة إعلامية كبيرة بسبب انفصالهما بعد ارتباطهما منذ عشرات السنوات.

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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