الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«السيادة السودانى» يؤكد الالتزام بمواجهة انتشار كورونا بولاية البحر الأحمر

الهادي إدريس
الهادي إدريس

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور الهادي إدريس، التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم لولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان)، بما يمكنها من مواجهة انتشار فيروس "كورونا".

وتعهد إدريس، لدى لقائه اليوم الأربعاء  وفد مبادرة "السودان الكبير" التي تضم كل منظمات العمل الطوعي بالبلاد، بمخاطبة الجهات ذات الصلة لتوفير الدعم اللوجستي لمكافحة الفيروس بالولاية. 

وقال إبراهيم فزع نائب رئيس المبادرة، في تصريح صحفي: إن اللقاء كان مثمرًا وبناء، وتم خلاله بحث سبل توفير الاحتياجات اللازمة لولاية البحر الأحمر لمكافحة فيروس كورونا عبر إرسال قافلة للولاية بعد عشرة أيام. 

وأشار إلى أن القافلة تأتي في إطار تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية اللحمة الاجتماعية بين كافة مكونات المجتمع، وإشاعة روح التعاضد والتعاون التي يتميز بها الشعب السوداني.

كورونا حول العالم

وقد أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 195.3 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.93 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 195 مليونا و329 ألف حالة، وإجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و177 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.93 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإيران.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات. 

السيادة الانتقالي بالسودان ولاية البحر الأحمر كورونا فيروس كورونا الوفيات

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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