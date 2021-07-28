الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نجيب ميقاتي: حال انهار لبنان سيكون ذلك صدمة للشرق الأوسط

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

أكد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني المكلف، اليوم الأربعاء، أن القوى الدولية تدرك أنه إذا انهار لبنان بالكامل فسيكون ذلك بمثابة صدمة للشرق الأوسط بأكمله.

 

وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف في تصريحات لوكالة بلومبرج، إنه لا يمكنه محو آثار التدهور في لبنان ولكن سيعمل على وقفه، ويأمل أن يحدث ذلك خلال أول 100 يوم لحكومته

 

وأضاف ميقاتي: أحظى بالدعم الدولي المطلوب من الاتحاد الأوروبي وفرنسا خاصة لتشكيل الحكومة والقوى الدولية تدرك أنه إذا انهار لبنان بالكامل فسيكون ذلك بمثابة صدمة للشرق الأوسط بأكمله".

 

وكشف رئيس الوزراء اللبناني المكلف عن أنه يحظى بالدعم الدولي المطلوب من الاتحاد الأوروبي وفرنسا خاصة لتشكيل الحكومة، مؤكدا أن حكومته ستتدخل في كل القرارات المتعلقة بالأموال في لبنان لأن هذه الأزمة تتطلب صانع قرار.

 

 ولفت ميقاتي إلى أن الولايات المتحدة ستكون منفتحة على دعم لبنان، مشددا على أن لديه الدعم الدولي والخبرة الاقتصادية لوقف انهيار لبنان.

 

استمرار الاحتجاجات في لبنان

وأقفل محتجون، مساء أمس الثلاثاء، الطريق عند مستديرة القياعة بحاويات النفايات والإطارات، احتجاجًا على ​انقطاع الكهرباء​ وتقنين ​المولدات الخاصة.

 

وأفاد موقع النشرة اللبناني بأنه تم قطع طريق عام الشويفات، من قبل محتجين على الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي ورفضا لتردي الأوضاع المعيشية.

 

وتشهد المنطقة زحمة سير كثيفة في المحلة وبعض الإشكالات مع السيارات التي تحاول المرور.

 

وفي وقت سابق، أكد الاتحاد الأوروبي، أهمية تشكيل حكومة ذات مصداقية وخاضعة للمساءلة في لبنان دون تأخير، لتكون قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الشديدة التي يواجهها هذا البلد.

 

جاء ذلك في بيان أصدره الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، على الموقع الإلكتروني الخاص به، بمناسبة ترشيح نجيب ميقاتي لمنصب رئيس الوزراء المكلف في لبنان.

 

ولا يزال تنفيذ الإصلاحات الرئيسية في مجال الحوكمة والاقتصاد أمرًا ملحًا للغاية، على النحو الذي دعت إليه مجموعة الدعم الدولية للبنان والاتحاد الأوروبي والأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي لفترة طويلة، والآن يجب أن تبدأ المحادثات الفعالة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق مبكر مع صندوق النقد الدولي على الفور لتجنب الانهيار المالي، حسب البيان.

لبنان بيروت نجيب ميقاتي حكومة لبنان أحداث الشرق الأوسط

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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