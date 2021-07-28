تنقلات الشرطة 2021: تعرف على مساعد الوزير للمرور والحماية المدنية

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بتعيين اللواء علاء فاروق، مساعد الوزير للمرور والحماية المدنية، وذلك ضمن حركة التنقلات العامة لعام 2021.

واللواء علاء فاروق، مساعد الوزير للمرور والحماية المدنية، قد شغل عدة مناصب قيادية في مدرسة البحث الجنائي بالقاهرة، حيث عمل رئيسًا لقسم الساحل لفترة طويلة ثم مفتشا لمباحث قطاع شمال القاهرة وتدرج في المنصاب بمدرسة البحث الجنائي بالقاهرة.

وتولى فاروق منصب مدير مباحث القليوبية، ومنصب مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، ومنصب رئيس مباحث المصنفات بوزارة الداخلية.

جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى:

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

لواء / معتز توفيق - مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، لواء / أشرف ربيع - مساعد الوزير لمنطقة سيناء، لواء / عصام عثمان - مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، لواء / ناصر حريز - مساعد الوزير لمنطقة القناة، لواء / أحمد فاروق القرن - مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا .

كما شملت الحركة كلا من لواء / محمود خليل - مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد، لواء / رفعت نصار - مساعد الوزير لمنطقة البحر الأحمر، لواء / أسعد الذكير - مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، لواء / خالد العزب - مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا، لواء / حسن عبدالواحد - مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى ، لواء / علاء فاروق - مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية ، لواء / سعيد النجار - مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية، لواء دكتور / علاء عبدالمعطى - مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، لواء / محسن شعبان - مدير أمن القليوبية، لواء دكتور / عمر السويفى - مدير أمن أسيوط، لواء / محمد والى - مدير أمن الشرقية، لواء / منصور أحمد جمال الدين - مدير أمن الإسماعيلية.

كما شملت الحركة كلا من لواء دكتور / أحمد السوليه - مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، لواء / بهى الدين زغلول - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، لواء / هشام سليم - مدير أمن أسوان، لواء / محمد حسان - مدير أمن المنيا، لواء / محمد شرباش - مدير أمن سوهاج، لواء / السيد سلطان - مدير أمن الدقهلية، لواء / شريف رؤوف - مدير أمن جنوب سيناء، لواء / محى سلامة - مدير أمن البحر الأحمر، ولواء / هشام السيد فكرى - مدير الإدارة العامة لحماية الآداب .