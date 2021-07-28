هاجر التونسى: مبادرة حياة كريمة تستهدف مجتمع يفكر ويبدع ويعمل

وجهت الدكتورة هاجر التونسي، أستاذ المناهج وطرق التدريس مساعد بكلية التربية في جامعة حلوان، والقيادية في حزب الوفد، التهنئة للمستشار بهاء الدين أبو شقة لاختياره سفيرا للوفد في مبادرة حياة كريمة، مؤكدة أن المبادرة تستهدف مجتمع يفكر ويبدع ويعمل.

وقالت التونسي إن مبادرة حياة كريمة تعمل في هذه الآونة على تطبيق بعض المعايير لتنفيذ مشروعات تخص تطوير البنية التحتية وتوفير سكن كريم والعمل على أن يكون هناك مجتمع معاصر.

ولفتت التونسي إلى أن المبادرة تهتم بجميع جوانب الحياة، وهو ما يحتاج إلى فنيين ومتخصصين للمشاركة والاعتماد عليهم لتنفيذ المعايير التي تستهدفها المبادرة وتوفير المستلزمات اللازمة لكل قرية كل حسب احتياجها هناك من تحتاج إلى الفصول والأدوات ودعم المنازل ومنها من تحتاج تسقيف وتوفير خدمات لازمة ومرافق تحتاج إليها القرية المستهدفة، بالتعاون مع مشايخ ورجال أعمال وتجار كل قرية.

وعقد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، لقاء موسعًا مع رؤساء وسكرتيري عموم اللجان العامة لحزب الوفد في جميع المحافظات؛ لمناقشة سبل دعم مبادرة "حياة كريمة"، بحضور فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، والنائب عبد العزيز النحاس نائب رئيس حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للوفد في مجلس الشيوخ والنائب سليمان وهدان الرئيس الشرفي لحزب الوفد عضو مجلس النواب، ومحمد فؤاد سكرتير مساعد حزب الوفد وجمال شحاتة أمين مساعد الصندوق، والنائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، وأنور بهادر سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة العامة للوفد في سوهاج، ومحمد ناجي رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد.

وأوضح أبو شقة أن هذا اللقاء هو لقاء تمهيدي لعرض كيف يمكن تفعيل مبادرة "حياة كريمة" وكيف يكون لحزب الوفد دور فعال يليق بتاريخه وكيانه كحزب قوي، وعلى كل رئيس لجنة يلتقي الجهة المنفذة على هذا المشروع في المحافظة، والتعاون معه، مشيرا إلى أن سيعقب هذا لقاءات متعددة لمناقشة ما يمكن عمله في كل محافظة لمساهمة الحزب ماديا وفنيا في المبادرة.