الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«CNN»: بايدن يطلب بمنح لقاح كورونا للموظفين الفيدراليين

جو بايدن
جو بايدن

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن سيطالب بمنح لقاح فيروس كورونا لجميع الموظفين الفيدراليين مع ارتفاع عدد الحالات المصابة بمتغير دلتا.
وبحسب مصدر مطلع فإن بايدن سيعلن عن بدء تطعيم جميع الموظفين الفيدراليين والمقاولين أو إخضاعهم لمتطلبات اختبارات كورونا في القريب العاجل.
وبينما أنهى بايدن خطابًا أمام أعضاء مجتمع الاستخبارات في مكتب مدير المخابرات الوطنية، تلقى سؤالين من المراسلين قال أحدهم: عما إذا كان يخطط لفرض تطعيم ضد فيروس كورونا للموظفين الفيدراليين.
قال بايدن: "هذا قيد النظر الآن ، ولكن إذا لم يتم تطعيمك ، فأنت لست ذكيًا حقًا كما كنت أعتقد".
فيما أعلن بعض القادة المحليين وقادة الولايات ، بما في ذلك عمدة نيويورك ، بيل دي بلاسيو ، وحاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، عن مثل هذه التفويضات لموظفي الحكومة.
يأتي الجدل حول تفويضات اللقاحات الشاملة مع قيام مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بتحديث إرشادات الأقنعة اليوم، والتي وصفها بايدن بأنها "خطوة أخرى في رحلتنا للتغلب على هذا الفيروس".
وقال بايدن: "آمل أن يتبعه جميع الأمريكيين الذين يعيشون في المناطق التي يغطيها توجيه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وسأفعل بالتأكيد هذا عندما أسافر إلى هذه المناطق".
وشجع بايدن مرة أخرى جميع الأمريكيين المؤهلين للحصول على التطعيم في أسرع وقت ممكن، قائلاً إن اللقاحات هي "أهم حماية لدينا ضد متغير دلتا".
وأضاف بايدن: "سنضع الخطوات التالية في جهودنا لتطعيم المزيد من الأمريكيين"، قائلا: "باتباع العلم ، والقيام بدورنا بالتطعيم ، يمكن لأمريكا التغلب على كورونا".
وتسعى الولايات المتحدة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا ومتغير دلتا المنتشرة بقوة في أوروبا من خلال الإبقاء على قيود السفر وغلق الحدود مع كندا والمكسيك وتكثيف حملات التطعيم.

جو بايدن تطعيم لقاح كورونا دلتا متغير

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