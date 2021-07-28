الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمن الداخلى الأمريكية تطلب من الموظفين استخدام الكمامات داخل الهيئات

الكمامات في امريكا
الكمامات في امريكا

أفادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بأنه سيتعين فورا على جميع العاملين بالوزارة استخدام الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل المبنى بغض النظر عن حصولهم على التطعيم ضد الفيروس.

واستشهدت وزارة الأمن الداخلي التي تضم أكثر من 240 ألف موظف بتصريحات مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض التي أعلن فيها عن "تعليمات لضمان سلامة القوى العاملة لدينا" فيما حذت وكالات أخرى منها وزارة الطاقة حذوها.

وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلى أن التغيير جاء نتيجة توجيهات جديدة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن استخدام الكمامات والتي صدرت يوم الثلاثاء في إطار شرحها للمتطلبات الجديدة.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

الأمن الداخلي الأمريكية الكمامات البيت الأبيض المراكز الأمريكية الاصابات

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وائل لطفي

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