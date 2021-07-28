الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قهوجى وأولاده يقتلون جارهم في البحيرة

قتل
قتل

شهدت مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، إقدام صاحب مقهى أولاده بقتل جارهم "صاحب ورشة حدادة"، حيث قاموا بنصب كمين أثناء عودته لمنزله عقب صلاة الفجر لخلافات بينهم.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز شرطة إدكو بقيام مجهولين بقتل صاحب ورشة حدادة، بجوار مسجد الشلبى بشارع الشلبى بمدينة إدكو عقب صلاة الفجر، بالانتقال والفحص تبين تبين لضباط مباحث مركز إدكو مقتل" مصطفى خ ال"  ٤٧ عامًا ومقيم إدكو شارع الزغبى متأثرا بإصابته بجروح متعددة بالجسم.

وكشفت تحريات ضباط المباحث أن وراء الجريمة  صاحب مقهى جار المجنى عليه يدعى " مجدى ف ر "، حيث قام وأولاده بقتل المجنى عليه بسبب خلافات بينهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من القبض علي  المتهمين واخطرت نيابة إدكو التى باشرت التحقيق.

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