الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عضو «عليا الوفد»: نبحث تشكيل لجنة لدعم مبادرة «حياة كريمة»

اجتماع حزب الوفد
اجتماع حزب الوفد

قال النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة العامة للوفد بالجيزة، إنه بعد اختيار المستشار بهاء الدين أبو شقة سفيرًا لمبادرة حياة كريمة، فأصبح هناك إمكانية بتشكيل لجنة فنية أو مكتب فني يرأسه رئيس الوفد، يديره متخصصون من الكفاءات لبحث مساندة ودعم حياة كريمة ماديا ومعنويا في المناطق التي تحتاج إلى دعم، والأماكن التي تطلب دعما. 

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اجتماع حزب الوفد

وأكد تهامي أن هذا المكتب يتعين عليه حتى يكون له دورًا فعالًا أن يقدم رؤية يتم تسليمها لرئيس الوفد ويقوم بتسليمها هو للقائمين على المبادرة، مقترحًا تطويع شباب الوفد لدعم المبادرة، خاصة وأن في بتي الأمة صفرة من الشباب في التخصصات والمجالات المختلفة ويقدرون على دعم الدولة في مشروعها.

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اجتماع حزب الوفد

وعقد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، لقاء موسعًا مع رؤساء وسكرتيري عموم اللجان العامة لحزب الوفد في جميع المحافظات؛ لمناقشة سبل دعم مبادرة "حياة كريمة"، بحضور فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، والنائب عبد العزيز النحاس نائب رئيس حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للوفد في مجلس الشيوخ والنائب سليمان وهدان الرئيس الشرفي لحزب الوفد عضو مجلس النواب، ومحمد فؤاد سكرتير مساعد حزب الوفد وجمال شحاتة أمين مساعد الصندوق، والنائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، وأنور بهادر سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة العامة للوفد في سوهاج، ومحمد ناجي رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد. 

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اجتماع حزب الوفد

وأوضح أبو شقة أن هذا اللقاء هو لقاء تمهيدي لعرض كيف يمكن تفعيل مبادرة "حياة كريمة" وكيف يكون لحزب الوفد دورًا فعالا يليق بتاريخه وكيانه كحزب قوي، وعلى كل رئيس لجنة يلتقي الجهة المنفذة على هذا المشروع في المحافظة، والتعاون معه، مشيرا إلى أن سيعقب هذا لقاءات متعددة لمناقشة ما يمكن عمله في كل محافظة لمساهمة الحزب ماديا وفنيا في المبادرة.

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اجتماع حزب الوفد
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اجتماع حزب الوفد
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اجتماع حزب الوفد
النائب طارق تهامي مجلس الشيوخ حياة كريمه مبادرة الوفد رئيس الاماكن

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