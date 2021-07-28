الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تعفي الوافدين من إلزاميّة الخضوع لحجر صحّي

مركز تلقيح ضد كورونا
مركز تلقيح ضد كورونا في الجزائر

أعلنت السلطات الجزائريّة إعفاء الوافدين من إلزاميّة الخضوع لحجر صحّي مدّته 5 أيّام، وذلك على الرغم من تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

 

ووجه رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن مذكرة إلى الحكومة، قال فيها إنّه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، يُعفى الوافدون من إلزاميّة الخضوع لحجر صحّي لمدّة 5 أيّام، وتوضح المذكّرة وتاريخها 25 يوليو، أنه يتعيّن على الوافدين إبراز نتيجة اختبار "التفاعل المتسلسل للبوليميراز" (بي سي آر) صادرة قبل أقل من 36 ساعة والخضوع لفحص سريع عند الوصول.

ومنذ الأول من يونيو، تفرض الجزائر على الوافدين حجراً صحّياً في فندق تكاليفه مدفوعة عند شراء تأشيرة السفر، وقد أثار هذا التدبير استياء الجزائريين المغتربين، وتداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي شهادات تفيد بسوء أوضاع بعض الفنادق التي اختيرت لهذا الغرض.

وعكس القرار ارتياحاً لدى الجزائريين المغتربين الراغبين بالعودة إلى بلادهم لقضاء العطلة الصيفية، إلا أنه يتزامن مع تسجيل الجزائر رقماً قياسياً جديداً على صعيد الإصابات اليومية بلغ 1505 إصابات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وإزاء الموجة الوبائية الثالثة لفيروس كورونا المستجد، شدّدت السلطات تدابير احتواء الجائحة، وحظرت ارتياد الشواطئ وتعهدت تسريع وتيرة حملة التلقيح. ولا تزال الحدود الجزائرية مفتوحة أمام المسافرين جوّاً.

وقرّرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ،الاثنين، في بيان، تعليق صلاة الجماعة بالمساجد في 35 ولاية (من أصل 58)، من بينها الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وسطيف.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

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