استطلاع: 50% من الفلبينيين لن يصوتوا في الانتخابات بسبب كورونا

أظهر استطلاع للرأي أن ما يقرب من نصف الفلبينيين لن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات المقبلة عام 2022 في حال كانت حالات الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة في مقاطعاتهم.

وذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ خوان زوبيري كشف نتائج استطلاع مركز "بلس آسيا" بشكل أساسي الذي أجرى في الفترة من 7 إلى 16 يونيو بمشاركة 2400 شخص، لأول مرة في جلسة عامة عقدت اليوم الأربعاء.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، قال 46٪ من المشاركين إنهم لن يخرجوا للتصويت في يوم الانتخابات مايو 2022 إذا كانت حالات الإصابة بكوفيد-19 في منطقتهم مرتفعة.

وقال 35٪ آخرون إنهم يعتزمون التصويت، والـ19٪ المتبقية من المشاركين في الاستطلاع غير متأكدين بعد من موقفهم.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.93 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإيران.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

