من التنمر لفقد والده.. كيف اقتنص توم دالي الميدالية الذهبية؟

قدم اللاعب توم دالي، البالغ من العمر 27 عامًا، عرضًا مذهلاً جنبًا إلى جنب مع ماتي لي، في غوص متواصل 10 أمتار للتغلب على منافسيه، حتى اقتنص الميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وتحدث «دالي»، لبي بي سي سبورت، بعد الفوز، قائلا: " ما زلت لا أصدق ما يحدث". "تلك اللحظة، التي كانت على وشك الإعلان عن لقب بطل الأولمبياد ، ذهبت، وكنت أشعر بالانتعاش".

دخل الرياضي البريطاني، في نوبة بكاء بعد أحرزه أول ميدالية ذهبية هذا العام برفقة زميله في المنتخب ماتي لي.

واستطاع توم دالي، الغطس لمسافة 10 أمتار، فى أولمبياد طوكيو، ليحصد أول ميدالية ذهبية في أربع ألعاب أولمبية.

اللاعب توم دالي

حياة توم دالي

بدأ هوس توم بالغوص في سن الثامنة ، عندما اصطحبه والديه ، روبرت وديبي ، إلى حمام سباحة محلي في بليموث، واستطاع الطفل المعجزة أن يشق طريقه خلال مسابقات الشباب ، وقد اشتهر بحصد البطولات في عام 2007 عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، وفى العام التالي، أصبح ثاني أصغر لاعب أولمبي (رجل) في التاريخ البريطاني بأولمبياد بكين.

اللاعب توم دالي

معاناة مع التنمر

عقب المنافسة، عاد توم إلى المدرسة، وعاني من تنمر زملائه، الأمر الذى اضطر والده روب ، لإخراجه مؤقتًا من المدرسة، حيث سبق وصرح لصحيفة الجارديان: "البلطجة فى المدرسة شديدة، لقد تم دفع توم إلى الأرض، وألقى التلانيذ عليه الأقلام الرصاص، وهو يمشي في الفصل".

رحيل الأب

كان والد توم، يعيش مع سرطان الدماغ ، وتخلي عن وظيفته لتكريس نفسه بدوام كامل لمساعدة ابنه على تحقيق إمكاناته.

وقبل عام واحد فقط من بدء المباريات، توفي الأب عن عمر يناهز 40 عامًا، ما سبب ألما كبيرا لتوم دالي، جعله يتحدى كثير من الأزمات للوصول إلى الميدالية الذهبية.

اللاعب توم دالي

الحياكة سببا فى تخلصه من التوتر

وكشف توم لجمهوره البريطاني، والعاشق للرياضة، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، حقيبة، صنعها أثناء منافسات ٢٠٢٠، قبل إحرازه الميدالية الذهبية.

وكتب توم، معلقا على حقيبته التى أحاكها بيده، والتي تحمل العلم البريطاني من جهة والعلم الياباني من جهة أخرى، معلقًا: "الحياكة كانت الشئ الوحيد الذي جعلني احتفظ بهدوئي خلال الأولمبياد وقلل من معدلات التوتر التي كنت أعاني منه".

وأضاف توم تعليقًا على الفيديو: "شكرًا لجميع زملائي الخياطين..لقد ساعدني تعلم الحياكة والكروشيه كثيرًا خلال هذه الألعاب الأولمبية وفزنا بالذهب أمس ، كما صنعت ميدالية صغيرة أيضًا".