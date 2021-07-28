طريقة عمل الكشري المصري.. وكيفية تحضير الصلصة

زي المحلات..

الكشري المصري، من أشهر الأكلات والذي يفضلها كل الأعمار وذلك لطعمه اللذيذ بإضافة إلي أنه يحتوي على عدد كبير من المكونات التي تحتوي علي فيتامينات هامة للجسم، و في السطور التالية نشرح لكي طريقة عمل الكشري المصري زي المحلات بالخطوات.

مكونات عمل الكشري المصري

- كوب من العدس البني اللون.

- نصف كيس من المكرونة الاسباجتي.

- نصف كيس من المعكرونة الكوع.

- نصف كيس من الشعرية.

- كوب من الحمص الحب.

- 2 كوب من الأرز متوسط الحبة.

- نصف كوب من الزيت النباتي.

- كيلو من الطماطم.

- نصف كيلو من البصل.

- نصف ملعقة صغيرة من الشطة الحارة.

- 2 فص من الثوم.

- 2 ملعقة كبيرة من الملح.

- نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

طريقة عمل الكشري المصري زي المحلات

- يتم نقع الأرز في الماء، ويترك فيه لمدة 20 دقيقة تقريباً في الماء الدافئ، ثم يتم غسل الأرز جيداً بالماء ثم تتم تصفية الأرز جيداً من الماء.

- قومي بإضافة الأرز في القليل من الزيت النباتي مع القليل من الملح، ويتم التقليب جيداً.

- الآن يتم إضافة الماء الساخن إلى ما سبق، ويتم تغطيته جيداً، ويترك إلى تمام النضج، مع الاستمرار في التقليب.

- يتم تقطيع البصل إلى شرائح ثم يتم التقليب في الزيت النباتي في مقلاة كبيرة الحجم، مع الاستمرار في التقليب إلى الحصول على اللون الذهبي.

- يتم رفعه من الزيت، ثم يتم تصفية البصل من الزيت جيداً.

- ضعي البصل على ورق التجفيف للتخلص من الزيت الزائد في البصل وتصفيته.

- يتم وضع العدس في الماء و يترك إلى تمام النضج والسلق على النار.

- ثم تتم إضافة الكمون والملح بعد تمام النضج.

- يتم تصفية العدس من الماء، ثم يضاف إليه القليل من الزيت الذي تم فيه قلي البصل، ويتم التقليب جيداً.

- يتم تصفية المكرونة من الماء، ويتم وضع المعكرونة مع الماء والقليل من الزيت والملح في إناء على النار.

- يتم السلق ثم ترفع من على النار، ويتم شطف المكرونة جيداً من الماء وتصفيتها جيداً.

- يضاف إلى المعكرونة القليل من الزيت المقلي فيه البصل، ويتم التقليب جيداً.

- يتم تقليب الشعرية في القليل من زيت البصل إلى الحصول على اللون الذهبي، ثم يضاف إليه الأرز الناضج.

- يتم إضافة كل من الملح والكمون إلى ما سبق، ثم يتم فرم الثوم فرماً ناعماً.

طريقة عمل صلصة الكشري

- لعمل الصلصة يتم تقليب الثوم في القليل من زيت البصل، ويتم التقليب إلى الحصول على اللون الذهبي، ثم تضاف صلصة الطماطم والملح وباقي كمية الثوم.

- يتم خفض درجة الحرارة إلى درجة الحرارة المتوسطة، وتترك على النار إلى الغليان حتى الحصول على القوام الكثيف.

- يتم وضع الحمص والثوم المفروم في الماء في إناء على النار، مع إضافة الكمون، ويتم السلق إلى تمام النضج، ثم يتم إضافة الملح ويرفع من على النار.

- يتم الاحتفاظ بماء السلق من أجل تحضير دقة الكشري.

- تحضير دقة الكشري يحتاج إلى أخذ القليل من ماء الحمص المسلوق، ويضاف إليه الثوم المفروم وعصير الليمون ويتم التقليب بالملعقة جيداً.

- يتم إضافة الشطة الحارة إلى صلصة الكشري، ويتم التقليب بالملعقة جيداً.

- يتم وضع ملعقتين من الأرز في طبق التقديم وفوقها المكرونة ثم العدس ثم البصل المقرمش ثم الحمص، ثم يتم إضافة دقة الكشري المصري و صلصة الشطة الحارة.

- كما يمكن وضع الصلصة والدقة في طبق منفرد، وتقديمه بجانب طبق الكشري المصري.