أكلة أولمبية.. طريقة عمل «بريوش هوكايدو» من المطبخ الياباني

انطلقت أولى مسابقات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 بالرياضات الجماعية تتقدمها كرة القدم النسائية والسوفتبول وسط إجراءات صحية مشددة بسبب جائحة كورونا.

وبعيدًا عن المنافسات والألعاب خلال البطولة، تأخذك “الدستور” في جولة داخل المطبخ الياباني، للتعرف على أكلاته، ففي السطور التالية نقدم وصفة "بريوش هوكايدو" الشهيرة والتي تعتبر من الأكلات التي يشتهر بها المطبخ الياباني، حيث تعد من المعجنات سهلة التحضير، فهي من الوجبات المفضلة للأطفال والكبار في اليابان.

مكونات وصفة "بريوش هوكايدو":

كوب دقيق.

نصف كوب من الماء

كوب من الحليب

3 ملاعق كبيرة من السكر

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

2 ملعقة صغيرة خميرة جافة

عدد 2 بيضة

25 جرام من الزبدة

طريقة تحضير "بريوش هوكايدو":

تتمثل الخطوة الأولى في مزج الماء مع الحليب في مقلاة، ومن ثم إضافة الدقيق ويتم تقليب الوعاء جيدًا.

يوضع المزيج على نار هادئة ويقلب حتى نحصل على قوام العجين المطلوب، وتترك حتى تبرد.

فى وعاء كبير توضع المكونات الجافة ويتم مزجها جيدًا، وبعد ذلك يتم إضافة ثلث كوب من مزيج الحليب و الطحين المعد سابقا بالإضافة إلى البيضة و الحليب ويتم التقليب جيدًا.

من ثم يتم العجن لمدة 10 دقائق حتى نحصل على قوام ناعم، ومن ثم يتم إضافة الزبدة ويعجن الخليط لمدة 5 دقائق.

تعتبر الخطوة القادمة من أهم خطوات نجاح الوصفة، وهي ترج العجين في مكان دافئ وهي مغطاة لمدة 45 دقيقة.

بعد إراحة العجين يتم تقسيمها على شكل كرات، وتوضع في القوالب الخاصة بالطهي.

توضع بعد ذلك في الصينية وتترك لمدة 45 دقيقة أخري للتخمير.

يحمي الفرن على 170 درجة مئوية، ويتم دهن سطحها ببيضة مخفوقة، وتدخل الفرن لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة.