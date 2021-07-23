طريقة عمل اللحم الضاني بالبصل على طريقة فاطمة أبو حاتي

خلال أيام العيد تستمر العزومات من الأهل والأصدقاء، ويكون التنوع مطلوب على سفرتك، فاللحوم من الأساسيات على سفرتك خلال عيد الأضحى وعلى طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي تقدم طريقة عمل اللحمة الضاني بالبصل:

المقادير

- لحم غنم : كيلو (مقطع إلى مكعبات)

- الثوم : 3 فصوص (صحيح)

- البصل : 1 حبة (حجم متوسط، مقطّع إلى شرائح)

- فلفل رومي : 1 حبة (مقطّع إلى شرائح)

- طماطم : 1 حبة (مقطعة إلى شرائح)

- أرز بسمتي : كوبان ونصف (مسلوق نصف سلقة)

- هيل : نصف ملعقة صغيرة (صحيح)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (صحيح)

- لومي : 1 حبة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- ماء الورد : نصف ملعقة صغيرة

- الزعفران : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ربع كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

- في وعاء، اخلطي الزعفران وماء الورد، واتركي المزيج جانباً.

- في قدر الضغط على نار متوسطة، سخّني الزيت النباتي ثمّ أضيفي اللحم وقلّبيه حتى يتغير لونه، ونكّهي بالملح والفلفل الأسود، ثم اغمري المزيج بالماء وضعي الغطاء، واضغطي القدر لـ30 دقيقة حتى ينضج اللحم، وعندما يبدأ الصفير، أطفئي النار وارفعي الغطاء.

- عندما ينضج اللحم، صفّيه من المرق وضعيه في طبق، و احتفظي بربع كوب من المرق.

- في قدر كبير الحجم على نار متوسطة، سخّني الزيت النباتي ثمّ أضيفي البصل والثوم، الهيل، الكمون، اللومي، البابريكا والبهارات المشكلة.

- زيدي شرائح الطماطم، الفلفل الرومي واللحم المسلوق، وأضيفي الأرز على الوجه.

- زيدي مرق اللحم ومزيج الزعفران، وغطّي القدر واتركيه على النار حوالي 10 دقائق حتى ينضج الأرز بالكامل.

- اسكبيه في طبق التقديم وقدّميه ساخناً.