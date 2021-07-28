محافظ أسيوط: حملات نظافة مستمرة لرفع القمامة وتمهيد الطرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية بالقرى والمراكز بصفة يومية، فضلا على تمهيد وتسوية الطرق الداخلية ورفع كفاءتها لتحسين حالتها للتيسير على المواطنين في الانتقالات دون معاناة.

حملات نظافة مستمرة لرفع القمامة



وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار هذه الحملات بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفاً أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد، وفقاً لرؤية مصر 2030.

حملات نظافة مستمرة لرفع القمامة



وقال إنه تم تنفيذ حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات وتمهيد وتسوية الطرق بمركز منفلوط بالاشتراك والتعاون بين وحدة الإنقاذ السريع وجهاز التجميل والوحدة المحلية للمركز على مدار يومين متتاليين وتقسيم الحملة إلى عدة تمركزات للمعدات والعمال، موجها بضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات للنهوض بالخدمات على أرض المحافظة والارتقاء بالمظهر الحضاري لها كونها عاصمة الصعيد.

حملات نظافة مستمرة لرفع القمامة



من جانبه، أوضح خالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط بتكثيف حملات النظافة وتمهيد الطرق الداخلية على مستوى كافة القرى والمراكز وتكاتف الجهود وتضافرها تم تحريك معدات الوحدة إلى مركز منفلوط لمساعدة الحملة الميكانيكية التابعة للمركز في حملات النظافة ورفع المخلفات وتمهيد الطرق، على مدار يومين بمشاركة حسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط، وطاهر إسماعيل مدير جاهز التجميل.

حملات نظافة مستمرة لرفع القمامة

وأكد أنه تم استهداف عدة مناطق ومنها شارع جناين أيوب وشارع أحمد ماهر بمدينة منلفوط، وتم تقسيم العمل ومعدات وحدة الإنقاذ السريع وجهاز التجميل ومعدات الحملة الميكانيكية للمركز وإزالة كافة تراكمات القمامة والمخلفات وتسوية وتهميد الطرق، مشيرا إلى أنه جاري استكمال المجهودات بمختلف المراكز لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات نظافة مستمرة لرفع القمامة

حملات نظافة مستمرة لرفع القمامة