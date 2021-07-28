«للكابلز فقط ».. تفاصيل حفل روبي بالعلمين الجديدة وأسعار التذاكر

تستعد النجمة روبي لإحياء حفل غنائي جديد بمدينة العلمين الجديدة يوم 6 أغسطس المقبل، بعد سلسلة حفلاتها الناجحة خلال الأيام الماضية وسلسلة الأغاني السينجل التي قدمتها بعد عودتها للغناء من جديد.

تفاصيل حفل روبي الجديد

ومن المقرر أن تقدم روبي الحفل يوم 6 أغسطس ضمن مهرجان "الماسة العلمين" الصيفي بموسمه الثاني بمشاركة الفنان محمود العسيلي.

ومن المقرر أن تفتح الأبواب في تمام الساعة الخامسة مساء على أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وحددت الجهة المنظمة للحفل أسعار للحفل بداية من 500 جنيها وفئة أخرى بـ 1000 جنيه وفئة مميزة بـ 2000 جنيه.

وخلال الأيام الماضية تعاقدت النجمة روبي على تقديم ميني ألبوم لصيف 2021 يضم 5 أغنيات يتم طرحها على فترات خلال الفترة المقبلة مع المنتج محمد رشيدي.

وصرح "رشيدي" عقب التوقيع وفي بيان إعلامي له عن أنهم تعاونوا في الألبوم مع عدد من أهم صناع الأغنية بالوطن العربي، من الشعراء: مصطفى حسن وصابر كمال والملحنين بلال سرور ومحمد حمزة ومحمد يحيى، والموزعين أحمد عادل وأمين نبيل وهاني يعقوب وأحمد إبراهيم.

ويتم طرح أول اغنية باسم "على سهوة" يتم طرحها في أغسطس المقبل كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع أحمد عادل.

وكان حفل الفنانة والمطربة روبي في الساحل الشمالي أثار الجدل خلال الأيام الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك بعد أن أعلنت الجهة المنظمة للحفل عددا من الشروط لدخول وحضور الحفل الغنائي.

وأقيم الحفل في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي يوم الجمعة الماضي، وأثارت أسعار تذاكر الحفل غضب الجمهور خاصة أن سعرها باهظ الثمن بشكل مبالغ فيه حيث تبدأ أسعار التذاكر من ١٠٠٠ جنيه مصري وحتى ٢٠ ألف جنيه مصري.

وكانت شروط الحفل كالتالي:

الحد الأدنى لدخول الحفل 25 عاما.

دخول الحفل للثنائيات فقط "كابلز".

وتستعد روبي وأبطال الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم» لبدء تحضيرات العمل المقرر البدء في تصويره مطلع شهر أكتوبر المقبل ليشارك في السباق الرمضاني المقبل 2022.