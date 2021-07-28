«التضامن»: الرئيس وجه بتدريب سيدات المناطق بديلة العشوائيات على الحرف اليدوية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه وفقا للتوجيهات الرئاسية، بدأت وزارة التضامن فى تدريب سيدات المناطق بديلة العشوائيات على الحرف التراثية والحرفية.

وأضافت القباج فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الوزارة تشجع صغار المنتجين على الدفع الإلكتروني والشمول المالي، واستخدام الخامات الحرفية الصديقة للبيئة.

وأوضحت أن معرض ديارنا هو امتداد لأعمال الأسر المنتجة التي بدأت بوزارة التضامن الاجتماعي منذ عام 1964، وقد بدأ المعرض يأخذ شهرة كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب إقامته بكافة المحافظات، وتضمنه كافة المنتجات في إطار دعم الدولة للصناعات الصغيرة والحرف التراثية، فضلاً عن تطوير الصناعات نفسها بالأخذ بتصميمات عالمية متطورة.

وأضافت أن رؤية القيادة السياسية هي توفير حياة كريمة لكل مواطن مصري، وهي تجمع بين 17 هدفا للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2030، بمشاركة الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام كل في موقعه، ويجب على المواطن المشاركة فيها من خلال العمل، لأن الحياة الكريمة تبدأ بالمواطن من خلال العمل وتربية الأبناء بشكل جيد.

وأوضحت أنه يتم التعاون مع كافة المحافظين على مستوى الجمهورية لتشجيع صغار المنتجين، في إطار برنامج «فرصة» للتأهيل لسوق العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر، والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، تنفيذًا لأهداف برنامج الأسر المنتجة "ديارنا" ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع.

وأضافت الوزارة أن المعرض يقام وفقاً للإجراءات الاحترازية وطبقاً لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين.

وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكروشيه والنحاس والفضة والألباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصايف والمصيفين والمنتجات الشبابية