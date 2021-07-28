استشاري سمنة: 3 فوائد صحية للتونة لمن يتبع نظام غذائي

يبحث الكثير من الأشخاص عن القوام المثالي من خلال اتباع نظام غذائي صحي، والذي يعمل علي حرق الدهون وإنقاص الوزن، ولذلك يجب تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والتي تكون ذات سعرات حرارية منخفضة وأيضًا تشعرك بالشبع لفرات طويلة ومن أبرز تلك الأطعمة هي التونة، بحسب الدكتورة هبة احمد أستشاري السمنة في جامعة الإسكندرية.

وأضافت أن تناول التنوية من اهم الأطباق التي يجبب تناولها من مرة إلي مرتين خلال الأسبوع، حيث أنه وجبة سريعة التحضير وخفيفة وتشعرك بالشبع لفترات طويلة بإضافة إلي أن التونة تحتوي علي عدد كبير من الفوائد ومن أبرزها : - مصدر جيد للبروتين.

- تعطي زيادة الشعور بالامتلاء وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

- تعتبر التونة مصدرًا جيدًا لأحماض أوميجا ٣ الدهنية، التي هي مفيدة لصحة القلب والعين والدماغ.

- التونة المعلبة مصدرًا جيدًا للعديد من الفيتامينات والمعادن، وخاصة فيتامين د والسيلينيوم.

طريقة عمل سلطة التونة لمن يتبع نظام غذائي لأنقاص الوزن:

أولًا المكونات:

- علبة تونة قطعة واحدة.

- كوب من البقدونس.

- ثمرة طماطم.

- نصف كوب من الفلفل الرومى.

- بصلة كبيرة الحجم.

- 4 أوراق خس كبيرة الحجم.

- ملح و كمون.

- عصير ليمون.

- خل.

- زيت زيتون.

- زيتون أخضر أو أسود حسب رغتبك.

ثانيًا طريقة تحضير سلطة التونة

1- قومى بفتح علبة التونة وتصفيتها تمامًا من السائل الموجود بها.

2- احضرى وعاء عميق، وقومى بتقطيع الخضروات بشكل صغير الحجم.

3- ضيفى للخضروات قليل من عصير الليمون والملح وامزجيهم جيدًا.

4- قومى بإضافة الملح والكمون والخل والليمون إلى التونة وقلبيها جيدًا حتى تشرب من خليط.

5- يمكنك إضافة الزيتون إلى الخضروات قبل إضافة التونة لها.

6- أضيفي التونة إلى الخضروات، وضعى عليها ملعقة من زيت الزيتون.