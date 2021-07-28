الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عقب تحديد هويته.. التصريح بدفن شاب غرق النيل بمصر القديمة

غريق النيل
غريق النيل

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية،  اليوم الأربعاء، بدفن جثة شاب عثرعليه داخل مياه النيل بمنطقة المنيل، عقب توقيع الكشف الطبي عليه و تحديد هويته، وتسليم الجثمان لذويه. 

و كانت  قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة، قد عثرت على جثة شاب طافية في مياه نهر النيل بمنطقة المنيل بكورنيش مصر القديمة.

ووردت إشارة لمأمور قسم شرطة مصر القديمة، تفيد بالعثور علي جثة شاب طافية بمياه النيل بمنطقة المنيل دائرة القسم.

- لا شبهة جنائية في الحادث

علي الفور انتقل الرائد أحمد مصلح، معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة،  وبفحص البلاغ، تبين أن الضحية غرق أثناء السباحة  في نهر النيل وجرفه التيار ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وبالعرض على النيابة التي طلبت تحريات المباحث وتشريح جثة الغريق  وإعداد تقرير حول الواقعة، ودفن الجثمان .

 

- الإجراءات الأمنية المتبعة عند العثور على جثة مجهولة

تتبع الأجهزة الأمنية عدة إجراءات عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

 - في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن. 

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة، التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.

نيابة مصر القديمة الجزئية دفن منطقة المنيل الكشف الطبى الإنقاذ النهري العثور جثة شاب طافية

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