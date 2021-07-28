ضمن «حياة كريمة».. رصف الشوارع ببلاط الإنترلوك وإنشاء المجمعات الخدمية بالغربية

حياة كريمة

مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واحدة من أهم المبادرات الإنسانية التى عرفها المواطن على مر العصور لأن تلك المبادرة استهداف أدق التفاصيل اليومية فى حياة المواطن المصرى ولم تنتظر أن يطلب المواطن ويحدد احتياجاته بل ذهبت إليه إلى مقر إقامته وعاينت إحتياجاته على الطبيعة من أجل تحقيق غد أفضل ليس له هو فقط بل وللأجيال القادمة من بعده.

رصف الشوارع ببلاط الإنترلوك

رصد "الدستور" تنفيذ أعمال رصف الشوارع الضيقة والأزقة، ببلاط الإنترلوك، لصعوبة رصف هذه الأماكن بالإسفلت، ، ومن أجل نظافة وراحة المواطنين سكان هذه المناطق، فى إطار أعمال التطوير والتجميل للمناطق السكنية، خاصة المناطق المحرومة، والبدء في انشاء المجمعات الخدمية بقري مركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، والتي ستوفر المجهود الكبير علي قاطني تلك القري من الذهاب الي المدينة لقضاء مصالحهم، فضلًا عن الحلم الكبير وهو الانتهاء من محطات الصرف الصحي وتوصيل الغاز ومد خطوط مياة الشرب.

رصف الشوارع ببلاط الإنترلوك

وفى هذا الصدد قال محمد عبده أحد الأهالى أن مبادرة حياة كريمة حلم كان يراود الاهالي ،حيث أن المواطنين عاشوا في معاناة لسنوات طويلة نظرًا لانعدام الخدمات العامة، موجها الشكر للرئيس علي إطلاق هذه المبادرة العظيمة، أن بلاط الإنترلوك، هيعطى شكل حضارى وجمالي، وسيقوم منع تراكم مياه الأمطار وتحويل الشوارع لبرك طينية، تعيق حركة المواطنين، كما أن البلاط الذى يتم تركيبه سهل الفك وإعادة التركيب فى حال الحاجة لإجراء أية أعمال أو مد المرافق.

مركز زفتى

وأعرب أهالى سنباط بمركز زفتى ،عن سعادتهم بالبدء فى إنشاء أول مجمع حكومى متطور ،يضم خدمات "شهر عقاري، تموين، شئون اجتماعية، سجل مدني، مركز تكنولوجي"؛ لخدمة الاهالى، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى.

مركز زفتى

كما أوضح أحمد عبد المنعم أحد أهالى قريه سنباط، أن المجمع الحكومي سيوفر عليهم مشقة السفر للحصول على الخدمات الحكومية، ويسهل عليهم قضاء جميع حوائجهم، بدلًا من اضطرارهم للذهاب إلى مدينة زفتى للحصول الخدمات.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

واضاف محمد وهدان أحد أهالى قرية تفهنا العزب، أن المبادرة حققت أحلام الأهالي ولم يعد لديهم احتياجات بعد ذلك لأن كل الخدمات سيتم توفيرها مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على هذه المبادرة الجميلة.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ومن جانبه صرحت الدكتورة زينب سامي منسق المبادرة بمحافظة الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس للجمهورية تهدف الي الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقري المصرية.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأشارت الي ان المرحلة الاولي من مبادرة حياة كريمة بالغربية تتضمن 54 قرية و ٨٨ تابع بمركز زفتي ويتوالي جهاز تعمير الساحل الشمالي بوزارة الاسكان مسئولية تنفيذ الاعمال الانشائية بتكلفة تقديرية 4.4 مليار جنية ، كما انه سيتم اعداد نموذج موحد للمنشات التي سيتم تنفيذها بالمحافظات مثل "المدارس، مراكز الشباب، المنشات الخدمية" وغيرها للتوصل الي نمط موحد بكافة القري.

وأوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة في سبيلها لتنفيذ 1070 مشروع بتكلفة تتخطى الـ3 مليار جنيه لتخدم 599 ألف نسمة داخل 9 وحدات محلية تضم 54 قرية و88 تابع، حيث تم التجهيز لـ492 مشروع (تم البدء في 213 منها ونحو 41 مشروع) وجاري التجهيز لباقي المشروعات.

كما أشار أن المحافظة حرصت على حصر كافة المنازل المستحقة للحصول على منزل ضمن مبادرة "سكن كريم"، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة تضم كل من (الوحدات المحلية بزفتى، التضامن الاجتماعي، مديرية الزراعة ومؤسسة حياة كريمة) لمراجعه وإدراج الحالات المستحقة لسكن كريم، وبلغ عدد الحصر النهائي 1737 منزل مستحق.