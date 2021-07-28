نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2021.. وموعد تقديم التظلمات

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نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد حاليا نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت القائمة الرئيسية للبحث وذلك منذ اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني لنتيجة الدبلومات الفنية رسميا لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة وموعد تقديم التظلمات

لينك نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2021

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني خلال مؤتمرا رسميا نتيجة طلاب الدبلومات الفنية حيث يستطيع طلاب دبلوم التجارة حاليا الاستعلام الإلكتروني عن درجاتهم في الامتحانات النهائية للعام الدراسي (2020-2021) وذلك عبر البوابة المصرية للتعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا) والتي أجريت خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 1 يوليو الجاري وسط إجراءات احترازية مشددة داخل اللجان المدرسية وفقا لنصائح منظمة الصحة العالمية التي دعت إليها كافة دول العالم للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خاصة مع عدم وجود علاج فعال معتمد حتى الآن

خطوات الاستعلام عن نتيجة طلاب الدبلومات الفنية إلكترونيا

يمكن حاليا الاستعلام عن نتيجة طلاب الدبلومات الفنية بما فيهم طلاب دبلوم التجارة إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر البوابة المصرية للتعليم الفني من خلال هذا الرابط( من هنا)

اختيار نوع الدبلوم الفني الراغب في الاستعلام عن نتيجة إلكترونيا ( تجاري، صناعي، زراعي، ...)

كتابة بيانات الطالب الراغب في معرفة نتيجته إلكترونيا

كتابة محافظة إقامة الطالب

كتابة رقم جلوس الطالب

كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب

الضغط على زر الاستعلام

ظهور نتيجة كافة المواد الدراسية التي امتحن بها الطالب والمجموع الكلي والنسبة المئوية

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موعد تقديم التظلمات لطلاب الدبلومات الفنية 2021

عقب إعلان نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2021 يمكن لطلاب الدبلومات الفنية تقديم التظلمات على درجاتهم في المواد التي حصلوا فيها على درجات منخفضة رغم إجابتهم الصحيحة فيها خلال الأسبوع المقبل حيث يتم إعلان نتجة التظلمات خلال 15 يوم فقط من فتح باب تلقي التظلمات وفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني