نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2021

اعتمدت اليوم وزارة التربية والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية، وقدم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، التهاني والتبريكات لأوائل الدبلومات الفنية، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق في حياتهم.

نتيجة الدبلومات الفنية

شهدت إجراءات تأدية امتحانات الدبلومات الفنية إجراءها في 1431 مادة امتحانية تمت في 3111 لجنة على مستوى الجمهورية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

واعتمدت الوزارة نتيجة الدبلومات الفنية وتم رفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة ويمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية من خلال الضغط هنا.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن إجمالي الطلاب الحاضرين قد بلغ (776020) منهم (757541) نظام السنوات الثلاث، و(18110) نظام السنوات الخمس، و(369) بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكانت نسب النجاح على النحو التالى:

أولاً: مدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث:

التعليم الفنى الثانوى التجارى 72.40% بزيادة مقدارها 13.52% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الفندقى 88.38% بزيادة مقدارها 8.43% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الزراعى 53.72% بزيادة مقدارها 5.46% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الصناعى 71.50% بزيادة مقدارها 6.13% عن العام الماضى.

ثانيًا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

هذا العام هو أول عام لتخريج طلاب من أول ثلاث مدارس تم إنشاؤها على نظام التكنولوجيا التطبيقية، وقد بلغ عدد الطلاب الحاضرين من مدارس التكنولوجيا التطبيقية (369) طالبًا وطالبة وبلغت نسبة النجاح 89.97%.

ثالثًا: مدارس التعليم والتدريب المزدوج:

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس التعليم والتدريب المزدوج بجميع نوعياتها التى تضم التجارى والفندقى والزراعى والصناعى (17548) طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 85.44% بزيادة مقدارها 5.72% عن العام الماضى.

رابعًا: مدارس الإعداد المهنى:

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس الإعداد المهنى بجميع نوعياتها التى تضم الفندقى والزراعى والصناعى (69855) طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 42.82% بزيادة مقدارها 3.17% عن العام الماضى.

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات نظام السنوات الثلاث 515420 بنسبة نجاح مقدارها 68.04% بزيادة مقدارها 8.46% عن العام الماضى.

خامسًا: مدارس التعليم الفنى نظام السنوات الخمس:

التعليم الفنى الثانوى التجارى 95.53% بزيادة مقدارها 1.77% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الفندقى 83.76% بزيادة مقدارها 17.29% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الزراعى 60.99% بإنخفاض مقداره 3.14% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الصناعى 79.06% بإنخفاض مقداره 5.23% عن العام الماضى.

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات نظام السنوات الخمس 15298 بنسبة نجاح مقدارها 84.47% بزيادة مقدارها 1.99% عن العام الماضى.

سادسًا: طلاب الدمج

بلغ عدد طلاب الدمج الحاضرين 3207 طلاب وطالبات بنسبة نجاح 87.94%.

بذلك يكون إجمالي الطلاب الحاضرين قد بلغ 776020 طالبًا وطالبة وإجمالي الطلاب الناجحين قد بلغ 531050 بنسبة 68.43 %.