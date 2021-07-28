الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

3000 حالة.. طوكيو تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

كورونا
كورونا

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو ارتفاعًا قياسيًا في إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، اليوم الأربعاء، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة 3000 حالة، في أعلى حصيلة يومية تسجلها المدينة التي تستضيف الأوليمبياد منذ بدء الجائحة.


وأشارت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” إلى أن هذه الحصيلة التي تعد الأعلى التي تسجلها العاصمة تأتي بعد يوم واحد من تسجيل طوكيو- التي تستضيف دورة الألعاب الأوليمبية- 2848 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، والتي تجاوزت أعلى حصيلة سابقة والتي بلغت 2520 حالة في 7 يناير الماضي.

ولا تزال طوكيو تخضع لرابع حالة طوارئ مرتبطة بكوفيد- 19 في الوقت الذي تستضيف فيه دورة الألعاب الأوليمبية.

 

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد- 19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

العاصمة اليابانية كورونا كوفيد اليايان طوكيو

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

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