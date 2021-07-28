«محاربات السرطان» في يوم ترفيهي بشاطئ المندرة بالإسكندرية

استتقبل شاطئ المندرة المجاني شرق الإسكندرية، عددًا من السيدات «محاربات السرطان» من مستشفي بهية، لقضاء يوم ترفيهي على شواطئ الإسكندرية، للإستمتاع بالبحر.

واستضافت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد، 50 سيدة من المحاربات ومشرفي المجموعة، في المكان المخصص بشاطئ المندرة لذوي العزيمة والهم، والذي تم تخصيصه هذا العام من محافظة الإسكندرية لأهالي وضيوف الإسكندرية من المحاربين والمسنين وذوي الهمم.

وشهد الشاطئ احتفاء باستقبال محاربات مرض السرطان ، وتوفير متطلباتهم على الشاطئ فضلا عن توفير العوامات التي تساعدهم على السباحة، كما شاركت جمعية خليك إيجابي في اليوم بتوزيع البالونات، والعروض الترفيهية، وألتقاط الصور التذكارية للسيدات على الشاطئ.

كما شهدت شواطئ الإسكندرية، اقبال متوسط بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى تراوحت ما بين 60 إلى 70%، مع تعليق الرايات الخضراء بعد التحسن في الأحوال الجوية وانخفاض شدة الرياح.

وكان قد استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عددا من أطفال مستشفى سرطان الأطفال 57357 مصر، بشاطيء المندرة بحي المنتزة ثان. وذلك خلال زيارتهم لمحافظة الإسكندرية.

وأكد المحافظ حرصه على التواجد وسط أطفال مستشفى 57357 لتقديم كامل الدعم النفسى والمعنوى لهم، مما له مردود إيجابي علي الأطفال وذويهم.

وأشاد بمستشفى 57357 وما تقدمه من خدمات لأطفالنا وفق أحدث الأساليب العلمية والتعليمية على مستوى العالم. مؤكدا على ضرورة أن تتكافل جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وكذلك المواطنين لدعم مؤسسات الدولة، خاصة فى مجال الرعاية الصحية والتى تعود بالنفع على الأجيال القادمة.

وأشار المحافظ إلى أن شاطئ المندرة المجاني منذ افتتاحه شهد استقبال عدد من وفود ذوي الهمم والعزيمة مجاناً وإقامة عدد من الفاعليات الترفيهية بالتعاون مع المجتمع المدني. بالإضافة إلى إستقبال عدد 34 جمعية خيرية مجاناً علي شواطئ الإسكندرية بإجمالى عدد 2000 فرد، وذلك وسط الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية.

شاطئ ذوي الهمم والعزيمة

وكانت قد خصصت محافظة الإسكندرية، جزء خاص بذوى الهمم بشاطئ المندرة المجاني شرق الإسكندرية، ضمن خطة المحافظة بتخصيص مساحة من شواطئ المحافظة لتكون فى إستقبال ذوى الهمم.

أكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم إمداد المساحة المخصصة بمقاعد مخصصة لهم بالإضافة إلى ٢ كرسى متحرك احدهما مخصص للإستخدام فى دورة المياه، كما تم إمداد المساحة بسرير خاص للاستلقاء وكذلك إنشاء رامب للمساعدة فى الوصول حتي مياه البحر. مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية لن تدخر جهدا فى سبيل إسعاد ذوى الهمم وادخال البهجة علي نفوسهم.

ومن جانبه قال العميد طارق جاهين، مسؤول قطاع شواطئ المنتزه، أن شاطئ المندرة المجاني، منشأ مجاني كامل بداية من الدخول، واستخدام الكراسي، شمسية، وجميع الخدمات تقدم بشكل مجاني تمامًا، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير شاطئ مجاني لاهل الإسكندرية وزائريها.

وأضاف لـ« الدستور» أنه تم إنشاء منطقة خاصة لذوي الهمم، لها بوابة خاصة، وتم توفير بها جميع الخدمات الخاصة بذوي الهمم من اطقم استراحة «أنتريهات» وكراسي مخصصة للمعاقين، فضلاً عن كراسي مخصصة لدخول دورات المياه، وتم تنفيذ ممشى خاص لنزول أصحاب الإعاقة الحركية إلى المياه بكل سهولة.

وأوضح أنه تم تخصيص نقطة إسعاف على الشاطئ، لإنقاذ واسعاف اي حالة طارئة على الشاطي، تحتاج اسعافات أولية، حيث يتواجد 7أفراد إنقاذ على الشاطئ منتشرين على مساحة 230متر مساحة الشاطئ، بجانب الإلتزام بالإجراءات الاحترازية وقياس درجة الحرارة على البوابات، والإلتزام بالكمامة عند دخول الشاطئ وتسليم كيس قمامة لكل أسرة عند ارتياد الشاطئ.

received_372016124281820

received_255196223078861

received_180737933981957

received_578681986841330

received_1263660880758266

received_934629620727912

received_1948840431941282